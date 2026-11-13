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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 13 नवंबर 2026: आज 13 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 13 November 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 13 नवंबर 2026

विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - कार्तिक
अमांत - कार्तिक

तिथि
शुक्ल पक्ष चतुर्थी- नवंबर 12 06:09 PM- नवंबर 13 08:42 PM
शुक्ल पक्ष पंचमी- नवंबर 13 08:42 PM- नवंबर 14 11:24 PM

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नक्षत्र
मूल - नवंबर 12 02:19 PM- नवंबर 13 05:17 PM
पूर्वाषाढ़ा - नवंबर 13 05:17 PM- नवंबर 14 08:24 PM

योग
धृति - नवंबर 13 04:26 AM- नवंबर 14 05:22 AM
शूल - नवंबर 14 05:22 AM- नवंबर 15 06:22 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:43 AM
सूर्यास्त - 5:38 PM
चन्द्रोदय - नवंबर 13 10:07 AM
चन्द्रास्त - नवंबर 13 8:47 PM

अशुभ काल
राहू - 10:49 AM- 12:11 PM
यम गण्ड - 2:54 PM- 4:16 PM
कुलिक - 8:05 AM- 9:27 AM
दुर्मुहूर्त - 08:54 AM- 09:38 AM, 12:32 PM- 01:16 PM
वर्ज्यम् - 03:29 PM- 05:17 PM, 04:08 AM- 05:56 AM

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शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:49 AM- 12:32 PM
अमृत काल - 10:11 AM- 11:58 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:07 AM- 05:55 AM

---- समाप्त ----
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