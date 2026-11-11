Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 नवंबर 2026: आज 11 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 11 नवंबर 2026
विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - कार्तिक
अमांत - कार्तिक
तिथि
शुक्ल पक्ष द्वितीया- नवंबर 10 02:00 PM- नवंबर 11 03:53 PM
शुक्ल पक्ष तृतीया- नवंबर 11 03:53 PM- नवंबर 12 06:09 PM
नक्षत्र
अनुराधा - नवंबर 10 09:19 AM- नवंबर 11 11:38 AM
ज्येष्ठा - नवंबर 11 11:38 AM- नवंबर 12 02:19 PM
योग
अतिगण्ड - नवंबर 11 03:09 AM- नवंबर 12 03:40 AM
सुकर्मा - नवंबर 12 03:40 AM- नवंबर 13 04:26 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:42 AM
सूर्यास्त - 5:39 PM
चन्द्रोदय - नवंबर 11 8:22 AM
चन्द्रास्त - नवंबर 11 7:03 PM
अशुभ काल
राहू - 12:10 PM- 1:33 PM
यम गण्ड - 8:04 AM- 9:26 AM
कुलिक - 10:48 AM- 12:10 PM
दुर्मुहूर्त - 11:48 AM- 12:32 PM
वर्ज्यम् - 05:51 PM- 07:38 PM
शुभ काल
अमृत काल - 04:31 AM- 06:17 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:06 AM- 05:54 AM
शुभ योग
अमृतसिद्धि योग - नवंबर 11 06:42 AM - नवंबर 11 11:38 AM
सर्वार्थसिद्धि योग - नवंबर 11 06:42 AM - नवंबर 11 11:38 AM