Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 सितंबर 2026: आज 9 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 9 सितंबर 2026

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विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत- 1948, पराभव

पूर्णिमांत- भाद्रपद

अमांत- श्रावण

तिथि

कृष्ण पक्ष त्रयोदशी - 12:30 पी एम तक

नक्षत्र

अश्लेशा - 03:14 पी एम तक

योग

शिव - 09:52 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 6:02 AM

सूर्यास्त- 6:35 PM

चन्द्रोदय- 05:03 ए एम, सितम्बर 10

चन्द्रास्त- 5:24 पी एम

अशुभ काल

राहू- 03:27 पी एम से 05:01 पी एम

यम गण्ड- 09:11 ए एम से 10:45 ए एम

कुलिक- 12:19 पी एम से 01:53 पी एम

दुर्मुहूर्त- 08:33 ए एम से 09:23 ए एम, 11:10 पी एम से 11:56 पी एम

शुभ काल

अमृत काल- 01:43 पी एम से 03:14 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 ए एम से 05:17 ए एम

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