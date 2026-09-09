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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 9 सितंबर 2026: आज 9 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 9 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 9 सितंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- भाद्रपद
अमांत- श्रावण

तिथि
कृष्ण पक्ष त्रयोदशी - 12:30 पी एम तक

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नक्षत्र
अश्लेशा - 03:14 पी एम तक

योग
शिव - 09:52 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:02 AM
सूर्यास्त- 6:35 PM
चन्द्रोदय- 05:03 ए एम, सितम्बर 10
चन्द्रास्त- 5:24 पी एम

अशुभ काल
राहू- 03:27 पी एम से 05:01 पी एम
यम गण्ड- 09:11 ए एम से 10:45 ए एम
कुलिक- 12:19 पी एम से 01:53 पी एम
दुर्मुहूर्त- 08:33 ए एम से 09:23 ए एम, 11:10 पी एम से 11:56 पी एम

शुभ काल
अमृत काल- 01:43 पी एम से 03:14 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:31 ए एम से 05:17 ए एम

---- समाप्त ----
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