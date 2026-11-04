Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 4 नवंबर 2026: आज 4 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 4 नवंबर 2026
विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - कार्तिक
अमांत - आश्विन
तिथि
कृष्ण पक्ष दशमी- नवंबर 03 11:54 AM- नवंबर 04 11:03 AM
कृष्ण पक्ष एकादशी- नवंबर 04 11:03 AM- नवंबर 05 10:35 AM
नक्षत्र
पूर्व फाल्गुनी - नवंबर 04 03:26 AM- नवंबर 05 03:30 AM
उत्तर फाल्गुनी - नवंबर 05 03:30 AM- नवंबर 06 03:55 AM
योग
ब्रह्म - नवंबर 03 09:53 AM- नवंबर 04 08:00 AM
इन्द्र - नवंबर 04 08:00 AM- नवंबर 05 06:26 AM
वैधृति - नवंबर 05 06:26 AM- नवंबर 06 05:09 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:37 AM
सूर्यास्त - 5:43 PM
चन्द्रोदय - नवंबर 04 1:53 AM
चन्द्रास्त - नवंबर 04 2:38 PM
अशुभ काल
राहु- 12:10 PM- 1:33 PM
यम गण्ड - 8:00 AM- 9:24 AM
कुलिक - 10:47 AM- 12:10 PM
दुर्मुहूर्त - 11:48 AM- 12:32 PM
वर्ज्यम् - 11:27 AM- 01:03 PM
शुभ काल
अमृत काल - 09:24 PM- 11:00 PM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:02 AM- 05:50 AM