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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 2 नवंबर 2026: आज 2 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 2 November 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 2 नवंबर 2026

विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन

तिथि
कृष्ण पक्ष अष्टमी- नवंबर 01 02:51 PM – नवंबर 02 01:10 PM
कृष्ण पक्ष नवमी- नवंबर 02 01:10 PM – नवंबर 03 11:54 AM

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नक्षत्र
आश्लेषा- नवंबर 02 04:30 AM – नवंबर 03 03:46 AM
मघा- नवंबर 03 03:46 AM – नवंबर 04 03:26 AM

योग
शुभ- नवंबर 01 02:39 PM – नवंबर 02 12:06 PM
शुक्ल- नवंबर 02 12:06 PM – नवंबर 03 09:53 AM

अशुभ काल
राहू- 8:00 AM – 9:23 AM
यम गण्ड- 10:46 AM – 12:10 PM
कुलिक- 1:33 PM – 2:57 PM
दुर्मुहूर्त- 12:32 PM – 01:17 PM, 02:46 PM – 03:30 PM
वर्ज्यम्- 04:54 PM – 06:27 PM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:48 AM – 12:32 PM
अमृत काल- 01:34 AM – 03:07 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:01 AM – 05:49 AM

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