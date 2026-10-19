टाइगर श्रॉफ गोलीकांड के तीनों शूटर वापस कोटा लाए गए, रात को मुंबई नहीं ले जाएगी पुलिस

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है. सुरक्षा कारणों और एहतियात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने रात के समय आरोपियों को लेकर मुंबई के लिए रवाना होने का फैसला फिलहाल टाल दिया है. कुछ दूर जाने के बाद पुलिसकर्मी आरोपियों को लेकर वापस थाने लौट आए.

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फिलहाल तीनों आरोपियों को कोटा के रेलवे कॉलोनी थाने में ही कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है. सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक-चौबंद है कि थाने के बाहर भारी पुलिस बल और कमांडो तैनात किए गए हैं, जिससे पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

सूत्रों और मिली जानकारी के मुताबिक, रात के अंधेरे में किसी भी संभावित जोखिम से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है. अब संभावना जताई जा रही है कि तड़के सुबह या दिन निकलते ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तीनों शूटरों को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई के लिए रवाना किया जाएगा. कोटा रेलवे स्टेशन से पकड़े गए इन आरोपियों से मुंबई पहुंचने के बाद वारदात के मुख्य षड्यंत्रकारियों और हथियारों के स्रोतों को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी.

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रविवार को हुई थी फायरिंग

आपको बता दें कि रविवार शाम जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार को निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी. पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों में से दो ने 5-6 राउंड गोलियां चलाई थीं. बाद में इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. तीनों को सोमवार सुबह राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच से पकड़ा गया. मुंबई पुलिस ने साफ किया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी नाबालिग नहीं हैं. इनमें एक की उम्र 18 साल, जबकि बाकी दो की उम्र 22-22 साल है

मुंबई पुलिस को उन्हें महाराष्ट्र ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड भी मिली थी. पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपी सूरत की तरफ भागे और फिर जयपुर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए थे. वे कथित तौर पर जयपुर से बस के जरिए दिल्ली और फिर नेपाल जाने की योजना बना रहे थे.

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मुंबई पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपियों की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की 20 विशेष टीमें लगाई गई थीं. तकनीकी निगरानी और दूसरे राज्यों की पुलिस से मिले सहयोग के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया गया.

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