घास काटने बाड़े में गई थीं 7 महिलाएं, अचानक पिंजरे से बाहर आया टाइगर, जाली पर चढ़ रही महिला को खींचकर मार डाला

जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बुधवार सुबह एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां घास काटने के लिए टाइगर के एन्क्लोजर में गई महिला मजदूरों पर टाइगर ने हमला कर दिया. सात महिलाएं घास काटने पहुंची थीं. अचानक टाइगर उनके सामने आ गया. फिर वहां भगदड़ मच गई. कोई अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागा, तो किसी ने पेड़ के पीछे छिपकर खुद को बचाया. पांच महिलाएं किसी तरह एन्क्लोजर से बाहर निकल गईं.

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एक महिला ने पेड़ के पीछे छिपकर जान बचाई, लेकिन सुगना देवी टाइगर की चपेट में आ गईं. टाइगर ने उन्हें जाली पर चढ़ते वक्त नीचे खींच लिया और हमला कर दिया. इस हमले में सुगना देवी की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हड़कंप मच गया. दरअसल, जमवारामगढ़ के नांगल सुसावतान गांव की रहने वाली सुगना देवी बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे दूसरी महिला मजदूरों के साथ पार्क पहुंची थीं. कुल सात महिलाएं घास काटने के लिए टाइगर के एन्क्लोजर में गई थीं. उनके साथ मौजूद एक महिला मजदूर के मुताबिक, जिस वक्त वे एन्क्लोजर में दाखिल हुईं, उस वक्त टाइगर 'शिवाजी' पिंजरे के अंदर बंद था.

महिलाएं घास काटने के काम में लगी थीं, लेकिन एन्क्लोजर में घुसने के कुछ ही सेकेंड बाद अचानक टाइगर पिंजरे से बाहर आ गया. और फिर जो हुआ, उसने वहां मौजूद सभी महिलाओं की जान सांसत में डाल दी. टाइगर को सामने देखकर महिलाओं ने जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया.

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पांच महिलाएं किसी तरह एन्क्लोजर से बाहर निकलने में कामयाब हो गईं. एक महिला ने पेड़ के पीछे छिपकर खुद को टाइगर की नजरों से बचाया. लेकिन सुगना देवी नाम की महिला के लिए हालात इतने आसान नहीं थे. सुगना देवी ने भी बचने की कोशिश की. उन्होंने टाइगर से बचने के लिए एन्क्लोजर की जाली पर चढ़ने की कोशिश की. लेकिन टाइगर ने उन्हें नीचे खींच लिया. इसके बाद टाइगर ने उन पर हमला कर दिया और सुगना देवी की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतका के साथ मौजूद महिला मजदूरों का कहना है कि जब वे एन्क्लोजर में दाखिल हुई थीं, उस समय टाइगर पिंजरे के अंदर बंद था. उनका आरोप है कि महिलाओं के एन्क्लोजर में पहुंचने के बाद किसी ने पिंजरे का गेट खोल दिया. हालांकि, पिंजरे का गेट किसने खोला, क्यों खोला और किन परिस्थितियों में टाइगर बाहर आया- इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है.

हमले के बाद सुगना देवी का शव घटनास्थल पर ही पड़ा रहा. घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके परिजन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने धरना शुरू कर दिया. परिजन इस घटना को लेकर नाराजगी जता रहे हैं. वहीं पार्क प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की ओर से मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि टाइगर के एन्क्लोजर में महिला मजदूरों को घास काटने के लिए एंट्री कैसे दी गई और उस दौरान सुरक्षा के क्या इंतजाम थे. इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे.

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