68.5 इंच का कद, नाम RDX... पुष्कर मेले में महाराष्ट्र से पहुंचा मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा, सेल्फी के लिए लग रही भीड़

पुष्कर मेले में कोई ऊंटों को देखने पहुंच रहा है, तो कोई अलग-अलग नस्ल के पशुओं को. लेकिन इन दिनों मेले में एक घोड़ा ऐसा है, जिसके सामने से गुजरते हुए लोग अपने कदम रोक लेते हैं. कुछ लोग उसे गौर से देखते हैं, तो कुछ उसके साथ तस्वीरें और सेल्फी लेने लगते हैं. इस घोड़े का नाम है RDX.

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नाम सुनकर शायद आपको किसी फिल्म या एक्शन सीन की याद आ जाए, लेकिन यहां बात महाराष्ट्र से पुष्कर पहुंचे एक मारवाड़ी घोड़े की हो रही है. इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका 68.5 इंच ऊंचा कद. अपनी कद-काठी और शानदार चाल के चलते RDX पशु मेले में लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग देखते हैं तो साथ में फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं.

महाराष्ट्र से लाया गया RDX मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है. इसकी ऊंचाई 68.5 इंच है. मेला मैदान में जब यह घोड़ा निकलता है, तो आसपास मौजूद लोग इसे देखने के लिए रुक जाते हैं. इसकी गठीली बनावट और चलने का अंदाज लोगों का ध्यान खींचता है.

मेले में आने वाले पशुपालक और घोड़ों के शौकीन भी इसे करीब से देखने पहुंच रहे हैं. कई पर्यटक इसके साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहे हैं. किसी के लिए इसकी ऊंचाई आकर्षण की वजह है, तो कोई इसकी शारीरिक बनावट और चाल को देखकर हैरान है.

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पुष्कर मेले में देश के अलग-अलग हिस्सों से पशुपालक अपने खास पशुओं को लेकर पहुंचते हैं. ऐसे में किसी घोड़े की पहचान सिर्फ उसकी नस्ल से नहीं बनती, बल्कि उसकी कद-काठी, रंग-रूप और दूसरी खूबियां भी उसे बाकी पशुओं से अलग बनाती हैं. RDX के साथ भी कुछ ऐसा ही है.

RDX नाम क्यों रखा गया?

घोड़े का नाम RDX भी लोगों की दिलचस्पी की एक वजह है. आमतौर पर घोड़ों के नाम उनकी नस्ल, रंग, स्वभाव या किसी खास पहचान से जुड़े होते हैं. लेकिन RDX नाम सुनते ही लोग इसके पीछे की कहानी जानना चाहते हैं. घोड़े के मालिक के मुताबिक, बचपन से ही RDX का स्वभाव काफी फुर्तीला और दबंग रहा है. उसके इसी अंदाज को देखते हुए परिवार ने उसका नाम RDX रख दिया. यानी यह नाम किसी फिल्मी पहचान की वजह से नहीं, बल्कि घोड़े के स्वभाव को देखकर रखा गया.

मालिक के मुताबिक, इसकी सेहत और शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए खानपान और देखभाल पर खास ध्यान दिया जाता है. एक घोड़े की अच्छी कद-काठी और फिटनेस के लिए उसकी नियमित देखभाल जरूरी होती है. RDX के मामले में भी परिवार उसकी सेहत को लेकर सतर्क रहता है.

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पुष्कर मेले में मारवाड़ी घोड़ों की अलग पहचान

पुष्कर का पशु मेला सिर्फ पशुओं की खरीद-फरोख्त तक सीमित नहीं रहता. यहां आने वाले लोग अलग-अलग नस्लों के पशुओं को देखने और उनकी खासियत जानने में भी दिलचस्पी लेते हैं. राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों से पशुपालक अपने चुनिंदा पशुओं को लेकर पहुंचते हैं.

इस मेले में मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों को देखने के लिए खास उत्साह रहता है. इन घोड़ों की कद-काठी और शाही अंदाज लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. मेले में जब भी कोई खास घोड़ा पहुंचता है, तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है.

इस बार महाराष्ट्र से आया RDX भी इसी वजह से चर्चा में है. 68.5 इंच की ऊंचाई ने उसे दूसरे घोड़ों से अलग पहचान दी है. उसके नाम और स्वभाव की कहानी भी लोगों की उत्सुकता बढ़ा रही है.

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