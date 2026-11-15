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आखिरी गेंद, आखिरी विकेट और मोहित उल्वा का चौका... भारत-पाकिस्तान फाइनल में रोमांच की हदें पार कर गया लास्ट ओवर

भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 338 रनों का टारगेट चेज कर लिया. भारत को अंतिम गेंद पर तीन रनों की जरूरत थी. स्ट्राइक पर मोहित उल्वा थे. उन्होंने लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से चौका जड़कर पाकिस्तान के खेमे में सन्नाटा पसार दिया.

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पाकिस्तान पर भारत की रोमांचक जीत, आखिरी ओवर में उल्वा ने किया कमाल. (Photo: Instagram/@asiancricketcouncil)
पाकिस्तान पर भारत की रोमांचक जीत, आखिरी ओवर में उल्वा ने किया कमाल. (Photo: Instagram/@asiancricketcouncil)

भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार (14 नवंबर) को खेला गया एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल आखिरी ओवर में रोमांच की सारी हदें पार कर गया. अल अमेरात के अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 2) में आयोजित इस मुकाबले में भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे और उसके पास सिर्फ एक विकेट बचा था.

ऐसे मुश्किल हालात में मोहित उल्वा ने हिम्मत नहीं खोई और आखिरी गेंद पर चौका लगाकर चैम्पियन बना दिया. मोहित ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. मैच जिताने वाली पारी खेलने के चलते मोहित को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

ऐसा रहा मैच का आखिरी ओवर
मुकाबले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने स्पिनर अहमद हुसैन को चुना. ओवर की पहली गेंद पर मोहित उल्वा स्टम्पिंग से बाल-बाल बचे. इसके बाद अगली गेंद वाइड रही.

मोहित ने फिर सिंगल लेकर स्कोर आगे बढ़ाया. तीसरी गेंद पर भी एक रन आया, लेकिन इस दौरान चिगुरुपति वेंकट रन आउट होने से बच गए. अब भारत का स्कोर 333/9 हो चुका था और जीत के लिए तीन गेंदों पर पांच रन चाहिए थे.
यह भी पढ़ें: मोहित उल्वा का जामनगर कनेक्शन: जिस कोच ने जडेजा को तराशा, उसी ने इस खिलाड़ी को भी बनाया हुनरमंद

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मोहित उल्वा ने चौथी गेंद पर एक रन लिया और स्ट्राइक चिगुरुपति वेंकट को दे दी. पांचवीं गेंद पर वेंकट ने भी सिंगल लेकर मोहित को आखिरी गेंद खेलने का मौका दिया. अब भारत को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे. मुकाबला टाई कराने के लिए भी 2 रन जरूरी थे. यानी एक छोटी सी चूक मैच को सुपर ओवर तक पहुंचा सकती थी.

अहमद हुसैन ने आखिरी गेंद फेंकी और मोहित उल्वा ने लॉन्ग-ऑफ की दिशा में जोरदार शॉट खेल दिया. गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री के पार पहुंची और भारत ने 339/9 का स्कोर बनाकर खिताब जीत लिया.

मोहित की इस पारी ने फाइनल को यादगार बना दिया और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक जीत दिलाई. भारतीय टीम ने नौवीं बार एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप अपने नाम किया.

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