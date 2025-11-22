scorecardresearch
 

सोनपुर मेले में रोहतास का 'प्रधान बाबू' छाया... एक करोड़ का भैंसा बना सबसे बड़ा आकर्षण

सोनपुर मेले में रोहतास का मशहूर जाफराबादी नस्ल का भैंसा ‘प्रधान बाबू’ इस साल का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया है. करीब आठ फीट लंबा और पांच फीट ऊंचा यह भैंसा अपने रौबदार अंदाज और भारी शरीर की वजह से सुर्खियों में है. इसकी कीमत एक करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. मालिक का दावा है कि इसकी उत्तम नस्ल और संतानों की क्वालिटी इसे खास बनाती है.

करीब 8 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा है ‘प्रधान बाबू’. (Photo: Screengrab)
देश के सबसे बड़े पशु मेले, सोनपुर मेले में इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है रोहतास जिले का मशहूर भैंसा ‘प्रधान बाबू’. अपने रौबदार अंदाज, भारी-भरकम शरीर, ऊंची चाल और जाफराबादी नस्ल की बेहतरीन क्वालिटी की वजह से यह भैंसा लोगों में आकर्षण का केंद्र बन गया है. इसकी कीमत सीधी एक करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जिससे भीड़ लगातार इसे देखने उमड़ रही है.

दरअसल, 38 महीने के इस जाफराबादी नस्ल के विशालकाय भैंसे का नाम पहले से ही चर्चाओं में था. इसका आकार, इसकी नस्ल और इससे होने वाली उत्तम दूध देने वाली संतानों के कारण यह पहले ही कई बार सुर्खियों में आ चुका है. मेले में शामिल होने के बाद इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है.

मेले में दिखा प्रधान बाबू का रौब

प्रधान बाबू के मालिक और पूर्व मुखिया ब्रह्मदेव सिंह कुशवाहा का कहना है कि सोनपुर मेला उनके भैंसे की प्रतिभा और क्वालिटी को देशभर में दिखाने का बड़ा मौका है. करीब आठ फीट लंबा और पांच फीट से अधिक ऊंचा यह भैंसा अपने प्रभावशाली अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच रहा है.

गुजरात मूल की जाफराबादी नस्ल की सबसे खास बात यह है कि इसकी संतानों की सेहत बेहतरीन होती है और उनमें उच्च दुग्ध उत्पादन की क्षमता पाई जाती है. इसी कारण कृत्रिम गर्भाधान के लिए लोग इसकी बिडिंग में 2 हजार रुपये प्रति राउंड तक देने को तैयार रहते हैं.

एक करोड़ का भैंसा, बढ़ रही लोकप्रियता

पशु विशेषज्ञों का मानना है कि सोनपुर जैसे बड़े मेला मंच पर मौजूदगी से ‘प्रधान बाबू’ की कीमत और सम्मान दोनों में बढ़ोतरी तय है. पशु व्यापारियों और खरीदारों की नजर अब इस बात पर है कि क्या यह भैंसा मेले के इतिहास में सबसे महंगे सौदों में शामिल हो पाएगा.

प्रधान बाबू की लोकप्रियता, उसकी नस्ल की गुणवत्ता और उसकी शानदार बनावट ने इस बार के सोनपुर मेले में उसे सबसे बड़े आकर्षण के रूप में स्थापित कर दिया है. अब देखना यह है कि यह एक करोड़ का भैंसा किस कीमत पर ऐतिहासिक डील करता है.

