मर्सिडीज में घूम रहा था मास्टमाइंड... मुनाफे का झांसा देकर 100 करोड़ की ठगी का आरोप, जयपुर में 2 गिरफ्तार

मास्टरमाइंड मर्सिडीज में घूम रहे थे, महंगी बाइक भी थी और लोगों को डिजिटल कॉइन में इनवेस्टमेंट कर मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाया जा रहा था. लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो इसी चमक-दमक के पीछे करीब 100 करोड़ रुपये की कथित ठगी की कहानी सामने आई. जयपुर पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, ठगी की रकम से महंगी गाड़ियां खरीदी गई थीं और आरोपियों के कब्जे से करोड़ों रुपये कीमत की मर्सिडीज कार और बाइक बरामद की गई है.

और पढ़ें

मामला जयपुर के सोडाला थाना क्षेत्र का है. पुलिस का कहना है कि डिजिटल कॉइन में निवेश के नाम पर लोगों से करीब 100 करोड़ रुपये की ठगी की गई. इस मामले में मोहित कालिया और धनश्याम कंवले को गिरफ्तार किया है.

अब आरोपियों से पूछताछ कर इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों और निवेशकों से जुटाई गई रकम के बारे में पता किया जा रहा है. सोडाला थानाधिकारी मनोज बेरवाल के मुताबिक, आरोपियों ने लोगों को डिजिटल कॉइन में निवेश करने के नाम पर भारी मुनाफे का भरोसा दिलाया. इसके लिए डिजिटल कॉइन वेबसाइट तैयार की गई थी.

आरोपियों की ओर से निवेशकों को बताया जाता था कि डिजिटल कॉइन में पैसा लगाने पर उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा. मुनाफे का भरोसा मिलने के बाद लोग निवेश के लिए तैयार होते गए. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने संपर्कों और रिश्तेदारों के जरिए भी निवेशकों को जोड़ा. मोहित कालिया और धनश्याम कंवले पर आरोप है कि उन्होंने रिश्तेदारों के जरिए लोगों को डिजिटल कॉइन में पैसा लगाने के लिए तैयार किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'हेलो! मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं...' डर के मारे ₹1 करोड़ की FD तुड़वाने बैंक पहुंचा बुजुर्ग; ऐसे खुली साइबर ठगी की पोल

पुलिस का कहना है कि निवेशकों को समय-समय पर भारी मुनाफे का भरोसा दिया जाता था. इसी के साथ डिजिटल कॉइन के नाम पर रकम जमा होती रही. आरोप है कि बाद में कंपनी और संबंधित वेबसाइट को बंद कर दिया गया और आरोपी फरार हो गए. निवेशकों को जब अपने पैसे और रिटर्न नहीं मिला तो मामला पुलिस तक पहुंचा. इस मामले में 1 जनवरी 2026 को सोडाला थाने में FIR दर्ज की गई. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की.

पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले सुरागों को जोड़ते हुए आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई गई. इसके बाद पुलिस टीम ने मोहित कालिया और धनश्याम कंवले को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मर्सिडीज कार और Triumph Street Triple बाइक बरामद की. इन वाहनों को ठगी की रकम से खरीदे जाने की जानकारी सामने आई है.

100 करोड़ की ठगी की जांच अभी जारी

करीब 100 करोड़ रुपये की ठगी का आंकड़ा सामने आने के बाद पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल थे और कितने निवेशकों से रकम जुटाई गई. पुलिस आरोपियों से पूछताछ के जरिए डिजिटल कॉइन वेबसाइट, लोगों से संपर्क करने के तरीके और पैसों के लेन-देन से जुड़ी जानकारी जुटा रही है. फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है और पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ठगी की रकम कहां-कहां इस्तेमाल की गई.

---- समाप्त ----