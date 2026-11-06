झारखंड में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 7 की मौत

झारखंड के खूंटी जिले में गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. दरअसल, यहां तेज रफ्तार 18 पहियों वाले ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में तीन बच्चों और तीन महिलाओं समेत सात लोगों की मौत हो गई. वहीं, एक व्यक्ति घायल हुआ है. पुलिस ने बताया कि, ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और वह बेकाबू होकर लोगों पर चढ़ गया.

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कर्रा-तोरपा मुख्य सड़क पर हुआ हादसा

यह हादसा गुरुवार रात कर्रा-तोरपा मुख्य सड़क पर हुआ. यह इलाका कर्रा थाना क्षेत्र में आता है. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

खूंटी के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में सात लोगों की जान चली गई. एक व्यक्ति घायल है. पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है.

Khunti, Jharkhand: Seven people died and one sustained injuries in a tragic road accident in the Karra police station area of Khunti district. An overspeeding truck ran over several people who had gathered at the spot following an accident involving a scooty rider: SP, Khunti — ANI (@ANI) November 5, 2026

पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हादसा इतना गंभीर था कि छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. एक अन्य घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस तरह मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई.

मृतकों में तीन महिलाएं, तीन बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं. हादसे में घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि ट्रक की तेज रफ्तार और उसके बेकाबू होने के कारण यह हादसा हुआ.

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#WATCH | Khunti, Jharkhand: Visuals from the spot after seven people died and one sustained injuries in a tragic road accident in the Karra police station area of Khunti district. An overspeeding truck ran over several people who had gathered at the spot following an accident involving a scooty rider. — ANI (@ANI) November 6, 2026

एक ही हादसे में सात लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया. तीन बच्चों की मौत ने इस घटना को और भी दुखद बना दिया है. पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने हादसे में सात लोगों की मौत और एक व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि की है.

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