राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की FIR और जांच पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. यह मामला रियायती दरों पर 64 रिसॉर्ट विला और कॉटेज खरीदने के आरोपों से जुड़ा है.

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जस्टिस जॉयमाल्य बागची की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, वह अंतरिम आदेश है. इसमें फिलहाल केवल पक्षों को शपथपत्रों का आदान-प्रदान करने का निर्देश दिया गया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस अपील पर सुनवाई करने का इच्छुक नहीं है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल को राहत का एक रास्ता दिया है. पीठ ने उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में ही अंतरिम राहत मांगने और अपने मामले पर जल्द सुनवाई का अनुरोध करने की छूट दी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से भी आग्रह किया कि वह अग्रवाल के मामले पर जल्द से जल्द विचार करे.

क्या है 64 विला खरीदने का पूरा मामला?

दरअसल, शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 'गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड' (अनंता रिसोर्ट्स) को अनुचित लाभ पहुंचाया. ACB के मुताबिक, इसके बदले अग्रवाल ने अपने परिवार और परिजनों के नाम पर रियायती दरों पर 64 रिसॉर्ट विला और कॉटेज खरीदे. फिर इन्हीं विला को उसी कंपनी को लीज पर दे दिया गया. जिससे परिवार को हर साल करीब 1.8 करोड़ रुपये की कमाई हो रही है.

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इसी मामले में FIR दर्ज कर जांच कर रहा है. अग्रवाल की ओर से इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की आगे की सुनवाई और वहां से मिलने वाली संभावित अंतरिम राहत पर नजर रहेगी. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के रुख से ACB की जांच जारी रहने का रास्ता साफ है. हालांकि, शिखर अग्रवाल पर लगे आरोपों की अभी न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है.

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