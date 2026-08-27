पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप, विरोध में हाइवे पर किया प्रदर्शन

राजस्थान के अलवर में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद हड़कंप मच गया. यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के सैथली गांव की है. घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने अलवर-दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया. परिजनों ने कुछ लोगों पर युवक को धमकाने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है.

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परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई है. दरअसल, 25 अगस्त की शाम सुरेंद्र अपने परिजनों से मिला था. परिजनों का दावा है कि उसने कुछ लोगों से अपनी जान को खतरा बताते हुए जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही थी. इसके कुछ समय बाद वह घर से बाहर चला गया. बाद में उसका शव गांव में एक पेड़ से लटका मिलने की खबर मिली.

जानकारी मिलते ही परिवार और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. रामगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और अलवर के सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

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मृतक के चाचा हीरामन ने रामगढ़ थाने में शिकायत दी है. शिकायत में कुछ लोगों पर सुरेंद्र को लगातार धमकाने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप है. परिवार के मुताबिक, सुरेंद्र पिछले कुछ समय से गांव के ही प्रहलाद पुत्र सुखपाल गुर्जर, फूलसिंह पुत्र गौवर्धन गुर्जर, हरबीर पुत्र सुखपाल गुर्जर सहित कुछ अन्य लोगों से परेशान चल रहा था.

परिजनों का आरोप है कि सुरेंद्र को बार-बार डराया-धमकाया जाता था और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई थी. परिवार के मुताबिक, 24 अगस्त को सुरेंद्र के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में पुलिस थाने में शिकायत भी दी गई थी. इसके बाद परिवार के लोगों को भी धमकाने का आरोप है.

परिजन बोले- सुरेंद्र के हाथ-पैरों पर चोट के निशान

परिजनों ने यह भी दावा किया है कि सुरेंद्र के हाथ-पैरों पर चोट के निशान मिले हैं. मौके पर उसकी चप्पल मिली, जबकि मोबाइल फोन गायब होने की बात भी सामने आई है. इन्हीं के आधार पर परिवार ने उसकी मौत को लेकर संदेह जताया है.

घटना के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण गुरुद्वारे के सामने अलवर-दिल्ली हाइवे पर पहुंच गए और सड़क जाम कर दी. जाम की सूचना मिलने पर डीएसपी परमेश्वर यादव समेत कई थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा.

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पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों से बातचीत की और मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया. अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने जाम खोल दिया.

डीएसपी परमेश्वर यादव के मुताबिक, पुलिस को सैथली गांव में एक युवक द्वारा पेड़ से फंदा लगाकर जान देने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. परिजनों की ओर से शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. फिलहाल पुलिस सभी आरोपों और परिस्थितियों की जांच कर रही है.

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