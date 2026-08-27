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Paneer Bhurji: जब न सूझे कोई सब्जी तो बनाएं टमाटर-प्याज के तड़के वाली पनीर भुर्जी, रोटी-पराठे संग लगेगी मजेदार

Paneer Bhurji: अगर आप भी रोज-रोज वही सब्जी रोटी खाकर बोर हो गए हैं तो यहां हम आपको पनीर की भुर्जी की रेसिपी बता रहे हैं. ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है.

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पनीर भुर्जी (Photo: ITG)
पनीर भुर्जी (Photo: ITG)

रोज-रोज वही दाल-चावल, भिंडी या लौकी की सब्जी खाकर अगर आपका मन ऊब चुका है और आप लंच में कुछ झटपट, चटपटा और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ढाबा स्टाइल पनीर की भुर्जी एक बेहतरीन ऑप्शन है. पनीर भुर्जी न केवल बनाने में बेहद आसान और क्विक है, बल्कि यह प्रोटीन से भरपूर और पौष्टिक भी होती है.

शिमला मिर्च, बारीक कटे प्याज, टमाटर और कसूरी मेथी के तड़के से बनी यह भुर्जी गरमा-गरम पराठे, बटर नान या तवा रोटी के साथ खाने में लाजवाब लगती है. अगर आप चाहती हैं कि आपकी पनीर भुर्जी सूखी बनने के बजाय एकदम सॉफ्ट, मलाईदार और जूसी बने तो आइए जानते हैं इसकी सबसे आसान और सीक्रेट रेसिपी.

सामग्री (Ingredients)

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पनीर - 250 ग्राम (हाथ से क्रम्बल किया हुआ या कद्दूकस किया)

प्याज - 2 (बारीक कटे हुए)

टमाटर - 2 (बारीक कटे हुए)

शिमला मिर्च - 1/2 (बारीक कटी हुई - क्रंच के लिए)

हरी मिर्च - 2 (बारीक कटी हुई)

अदरक-लहसुन का पेस्ट - 1 छोटा चम्मच

मक्खन या देसी घी - 2 बड़े चम्मच

तेल - 1 बड़ा चम्मच

जीरा - 1/2 छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

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लाल मिर्च पाउडर - 1 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर - 1 छोटा चम्मच

गरम मसाला - 1/2 छोटा चम्मच

पाव भाजी मसाला या किचन किंग मसाला - 1/2 छोटा चम्मच (ढाबा स्टाइल स्वाद के लिए)

कसूरी मेथी - 1 छोटा चम्मच (हथेली से क्रश की हुई)

हरा धनिया - बारीक कटा हुआ

ताजी मलाई या दूध - 2 बड़े चम्मच (भुर्जी को जूसी बनाने के लिए)

नमक - स्वादानुसार

बनाने का तरीका

एक कड़ाही में 1 चम्मच तेल और 2 चम्मच मक्खन/घी गरम करें. तेल और मक्खन साथ में डालने से मक्खन जलता नहीं है. इसमें जीरा डालें और चटकने दें.

अब बारीक कटे प्याज और हरी मिर्च डालकर मध्यम आंच पर 2-3 मिनट तक हल्का गुलाबी होने तक भूनें. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाएं और 1 मिनट तक कच्चापन दूर होने तक चलाएं.

अब इसमें बारीक कटी शिमला मिर्च और टमाटर डालें. साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि टमाटर जल्दी गल जाएं. कड़ाही को ढककर 2-3 मिनट तक टमाटर के सॉफ्ट होने और तेल छोड़ने तक पकाएं.

आंच धीमी करें और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और पाव भाजी मसाला डालकर मसालों को 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनें.

भुने हुए मसाले में 2 चम्मच दूध या ताजी मलाई मिलाकर अच्छे से फेंटें. इससे भुर्जी कभी सूखी नहीं बनेगी और एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा.

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अब क्रम्बल किया हुआ पनीर और स्वादानुसार नमक डालें. मसाले और पनीर को हल्के हाथों से अच्छे से मिलाएं. (ध्यान रखें कि पनीर डालने के बाद इसे केवल 2 से 3 मिनट ही मध्यम आंच पर पकाएं. पनीर को ज्यादा पकाने से वह रबड़ जैसा कड़ा हो जाता है).

अंत में गरम मसाला, क्रश की हुई कसूरी मेथी और ढेर सारा बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिक्स करें और गैस बंद कर दें.

तैयार है आपकी चटपटी और मलाईदार 'ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी'! इसे लंच में गरमा-गरम पराठे, पूरी या रोटी के साथ सर्व करें और उंगलियां चाटते रह जाएं.

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