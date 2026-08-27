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'बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटके थे?', बाबा रामदेव के पर्सनल कमेंट पर भड़कीं कंगना रनौत

कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के खिलाफ फिर से तीखे बयान दिए हैं. उनके मुताबिक, रामदेव सनातनी विचारधारा से भटककर कैपिटलिज्म में डूबने गए हैं. एक्ट्रेस ने रामदेव को पाखंडी बताया.

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बाबा रामदेव पर कंगना रनौत ने फिर बोला हमला (Photo: PTI/ITG)
बाबा रामदेव पर कंगना रनौत ने फिर बोला हमला (Photo: PTI/ITG)

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के बेबाक बोल कईयों को परेशान कर रहे हैं. उन्होंने नीट प्रोटेस्ट के टाइम पर Gen Z को गटर जेनरेशन बोला था. उनके इस बयान पर योगगुरु बाबा रामदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. रामदेव के पर्सनल कमेंट पर कंगना ने पलटवार किया था. उन्होंने रामदेव को चेतावनी देते हुए कहा कि वो उनकी जवानी की चिंता ना करें.

रामदेव से नाराज हुईं कंगना
बाबा रामदेव और कंगना का ये विवाद यहीं पर खत्म होता नहीं दिख रहा है. डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कंगना ने एक बार फिर रामदेव पर निशाना साधा है. एक्ट्रेस ने कहा- रामदेव का जब स्वदेशी मूवमेंट चला था, उनको सरकार ने भी मोटिवेट किया था. मुझे लगता है वो कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा चले गए. क्योंकि सनातनी जो विचारधारा है वो एक वक्त बाद कैपिटलिज्म से भी क्लैश करने लग जाती है. उन्होंने लोगों की जमीन हथिया ली है. लोग बिलख रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट से भी उनको फटकार लगती है. उन्हें हमारे आयुर्वेद, जड़ी बूटी, औषधि, योग को लेकर प्रोत्साहन मिला था. लेकिन अब वो बनियान, अंडरगारमेंट्स सब में कैपिटलिज्म देख रहे हैं. वो पूरी तरह से बिजनेसमैन बन गए हैं. 

कंगना ने माना कि बिजनेसमैन बनने में कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आपको सनातनी का चोला नहीं पहनना चाहिए. उन्होंने पूछा- रामदेव जो बनियान और अंडरगारमेंट्स बेच रहे हैं, उसमें क्या सनातनी है? उसमें उनका ढोंग और पाखंड दिखता है. बाबा रामदेव जैसे लोग अगर सनातनियों को शर्मिंदा करेंगे तो उन्हें कौन बर्दाश्त करेगा? कंगना के मुताबिक, हिंदू धर्म के अनुसार चलना बड़ी तपस्या है.

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''रामदेव से पूछा गया कि आप कंगना के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को गटर छाप कहा है. इसके जवाब में बाबा रामदेव ने बोला कि कंगना ने अपना बचपन देखा है वो क्या था. उसने अपनी जवानी देखी है क्या था. तो क्या बाबा रामदेव मेरे बेडरूम में चमगादड़ बनकर लटका हुआ था. उसने देखा क्या था? क्या देखा? बताना चाहिए था. इस तरह की छोटी बातें करना शोभा नहीं देता. मेरा बचपन भी बाकी लड़कियों जैसा रहा. कुछ रिलेशनशिप रहे, वो सबको पता है. इससे अलग उन्होंने क्या मेरी जवानी देख ली. उन्होंने कोई मर्यादा नहीं छोड़ी है.''

कंगना को रामदेव ने क्या कहा था?
रामदेव ने एक्ट्रेस के गटर जेनरेशन वाले कमेंट पर कहा था कि वो कंगना के बारे में बात नहीं करना चाहते. यंगस्टर्स के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए . ये कंगना के बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है. कंगना के बयान पर बीजेपी के सीनियर नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए. बाबा रामदेव के बयान की कंगना ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि बाबा को उनकी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने नहीं देखने चाहिए. उनका कैरेक्टर बाबा रामदेव से बेहतर है.

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