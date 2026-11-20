पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने तरनतारन में ASI इकबाल सिंह की हत्या के मामले में वांछित गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी बहमन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने जीरकपुर में मुठभेड़ के बाद हैप्पी बहमन और उसकी एक महिला साथी को पकड़ा है.

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हैप्पी बहमन पर 11 अक्टूबर 2026 को फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस विंग में तैनात ASI इकबाल सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. इस हत्याकांड के बाद से ही पंजाब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी. AGTF ने तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी.

दरअसल, 11 अक्टूबर 2026 को फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस विंग में तैनात ASI इकबाल सिंह की तरनतारन जिले में हत्या कर दी गई थी. वह नौशेरा पन्नुआं के पास नौशेरा पन्नुआं-लोहका रोड पर थे, तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी थीं. इस हमले में ASI इकबाल सिंह की मौत हो गई थी. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे. घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जांच शुरू की थी.

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जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से इस हत्याकांड में शामिल संदिग्धों की पहचान की. पुलिस के मुताबिक, इनमें हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी बहमन पुत्र कुलवंत सिंह निवासी अकबरपुरा, कच्चा पक्का, पट्टी, तरनतारन शामिल था. दूसरे आरोपी की पहचान भूपिंदर सिंह उर्फ भिंदा पुत्र चन्नन सिंह निवासी भगवानपुरा, पट्टी, तरनतारन के रूप में हुई. दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय थीं.

इस हत्याकांड के संबंध में तरनतारन के थाना सिरहाली में FIR नंबर 186 दर्ज की गई थी. यह मुकदमा 11 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 3(5) के तहत दर्ज हुआ था. इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 भी लगाई गई थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी. इस जांच में पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को भी लगाया गया था.

पंजाब पुलिस की AGTF ने आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष ऑपरेशन शुरू किया था. इस दौरान तकनीकी निगरानी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर उनकी गतिविधियों का पता लगाया गया. पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के जयपुर तक ट्रेस की.

इसके बाद हाल ही में उनकी लोकेशन पंजाब के जीरकपुर में मिली. AGTF ने यहां कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी बहमन और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस की कार्रवाई में हैप्पी बहमन के साथ एक महिला साथी को भी गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में महिला की पहचान और उसकी भूमिका का विस्तृत ब्योरा सामने नहीं आया है. इस मामले में भूपिंदर सिंह उर्फ भिंदा का नाम भी आरोपी के तौर पर सामने आया था.

फिलहाल पुलिस की कार्रवाई और जांच के आधार पर इस हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए वारदात और उनके नेटवर्क से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा सकती हैं.

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