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ओडिशा: MKCG मेडिकल कॉलेज  से MBBS का छात्र लापता, स्टेशन पर मिला मोबाइल

ओडिशा के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस फर्स्ट ईयर छात्र सागर साहू लापता हो गया है. प्रिंसिपल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है.

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MBBS छात्र लापता. (सांकेतिक फोटो)
MBBS छात्र लापता. (सांकेतिक फोटो)

ओडिशा के गंजम जिले में एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र सागर साहू सोमवार से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने उसकी गहन खोज शुरू कर दी है. छात्र का मोबाइल फोन बेरहामपुर रेलवे स्टेशन पर मिला है. कॉलेज प्रिंसिपल की शिकायत पर बैद्यनाथपुर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

अधिकारियों ने बताया कि गंजम जिले में एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस छात्र सागर साहू सोमवार से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है. इस संबंध में कॉलेज के डीन सह प्रिंसिपल हरी कृष्ण दलाई की शिकायत के बाद बैद्यनाथपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. पुलिस रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर छात्र का पता लगाने के लिए सघन तलाशी अभियान चला रही है.

 छात्र ने घर लौटने की जताई इच्छा

छात्र के रिश्तेदार करुणाकर साहू ने बताया कि उनकी शनिवार को सागर से और रविवार को उसके माता-पिता से बात हुई थी. सागर ने शनिवार रात अपने गांव लौटने की इच्छा जताई थी, लेकिन परीक्षाएं जारी होने के कारण माता-पिता ने उसे कॉलेज में रहकर पढ़ाई पूरी करने की सलाह दी थी.

'हॉस्टल नहीं लौटा छात्र'

उन्होंने बताया कि सोमवार दोपहर जब सागर ने कई कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया तो चिंतित माता-पिता ने उसके एक दोस्त से संपर्क किया. दोस्त ने बताया कि सागर उस दिन परीक्षा देने नहीं पहुंचा था और हॉस्टल भी वापस नहीं लौटा था.

छात्र के रिश्तेदार ने कहा कि इसके बाद परिजनों ने सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर साझा कर कई जगहों पर तलाश शुरू की. मेडिकल कॉलेज अधिकारियों के मुताबिक, सागर ने परीक्षा का पहला पेपर एनाटॉमी दिया था.

बेरहामपुर एसपी सरवण विवेक एम ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के डीन-कम-प्रिंसिपल हरि कृष्ण दलाई की शिकायत के आधार पर बैद्यनाथपुर पुलिस स्टेशन में लापता व्यक्ति का मामला दर्ज किया गया है.

SP ने कहा, 'हमने रेलवे स्टेशन पर CCTV फुटेज की जांच की है और दूसरे पुलिस स्टेशनों को भी सूचित कर दिया है.' उन्होंने कहा कि छात्र का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं.

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