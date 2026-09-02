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मुंबई के अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की कैसी है तबीयत, आया हेल्थ अपडेट

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है. उनके करीबी ने बताया है कि फिलहाल उनकी हालत में सुधार हुआ है और चिंता की कोई बात नहीं है.

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अन्ना हजारे स्वास्थ्य बुलेटिन (File Photo: PTI)
अन्ना हजारे स्वास्थ्य बुलेटिन (File Photo: PTI)

मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की सेहत में सुधार हो रहा है और उनके सभी टेस्ट सामान्य आए हैं. उनके करीबी सहयोगी ने बुधवार शाम को उनके सेहत में सुधार की जानकारी दी है. 

दरअसल, सोमवार को अन्ना हजारे की ब्लड रिपोर्ट में किडनी में इंफेक्शन का पता चला था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के असप्ताल में भर्ती कराया गया था. अन्ना हजारे के करीबी ने कहा, "डॉक्टरों ने आज रूटीन चेक-अप के दौरान अन्ना हजारे की जांच की और बताया कि उनकी सभी रिपोर्ट सामान्य हैं. फिलहाल चिंता करने की कोई बात नहीं है."

अन्ना हजारे के दोस्त ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. 89 वर्षीय अन्ना हजारे फिलहाल डॉक्टरों की सलाह पर ठीक से खाना-पीना कर रहे हैं. फिलहाल दो दिनों तक वे डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में भर्ती रहेंगे. 

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मंगलवार को कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. गौतम भंसाली ने बताया था कि फिलहाल हजारे की हालत स्थिर है और उनकी हालत में सुधार हो रहा है.

यह भी पढ़ें: मुंबई में छोटा राजन गैंग के नाम पर बिल्डर से ₹11 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप, महिला समेत 5 गिरफ्तार

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तबीयत बिगड़ने के कारण हजारे को उनके पैतृक गांव रालेगण सिद्धि से मुंबई लाया गया था, जहां इलाज के लिए उन्हें पहले एक स्थानीय मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया था. हजारे को पिछले हफ्ते अहिल्यानगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी किडनी में इंफेक्शन पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया था. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार शाम को मुंबई के अस्पताल में अन्ना हजारे से मुलाकात कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली थी. जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी अस्पताल जाकर अन्ना हजारे से मुलाकात की थी. 

पद्म भूषण से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है.

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