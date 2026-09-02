'तो अब होर्मुज का नाम ट्रंप स्ट्रेट कर दें...', अमेरिकी राष्ट्रपति का नया शिगूफा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर एक नया बयान दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सवाल किया कि अब यह अमेरिका के कंट्रोल में है तो क्या होर्मुज जलडमरूमध्य का नाम बदलकर 'ट्रंप स्ट्रेट' (TRUMP STRAIT) कर दिया जाना चाहिए?

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डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, 'अब जबकि यह अमेरिका के नियंत्रण में है, तो क्या हमें होर्मुज जलडमरूमध्य का नाम बदलकर TRUMP STRAIT कर देना चाहिए??? खुद अमेरिका की तरह यह भी पहले से कहीं ज्यादा 'हॉट' होगा! इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद.'

ट्रंप ने पोस्ट के आखिर में खुद को 'President DONALD J. TRUMP' लिखते हुए मैसेज खत्म किया. होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री और ऊर्जा व्यापार मार्गों में शामिल है. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी तरह के सैन्य या राजनीतिक तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है.

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के क्षेत्र में अमेरिका की भूमिका को लेकर लगातार घटनाक्रम सामने आ रहे हैं. हालांकि ट्रंप ने अपने पोस्ट में इसे अमेरिका के नियंत्रण में बताया है और नाम बदलने का सुझाव दिया है. यह उनके सोशल मीडिया पोस्ट में किया गया दावा और प्रस्ताव है.

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