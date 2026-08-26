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Raksha Bandhan 2026: 8 लाख रुपए की राखी, इतनी कीमत में तो खरीद लेंगे ब्रांड न्यू कार

रक्षाबंधन आने वाला है और बाजार में एक से बढ़कर एक प्रीमियम राखियां दिखाई दे रही हैं. कीमत की बात करें तो सोने की राखी जहां 30 हजार रुपए से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक है. वहीं चांदी की राखी 1 हजार से शुरू होकर 5 हजार रुपए की रेंज में बिक रही हैं.

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रक्षाबंधन के मौके पर बाजार में सोने की राखी 30 हजार रुपए से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक बिक रही हैं. (Photo: ITG)
रक्षाबंधन के मौके पर बाजार में सोने की राखी 30 हजार रुपए से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक बिक रही हैं. (Photo: ITG)

सोने-चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं. इसके बावजूद इस बार रक्षाबंधन पर सोने और चांदी की राखियों की बड़ी डिमांड है. बाजार में एक से बढ़कर एक प्रीमियम राखियां दिखाई दे रही हैं. कीमत की बात करें तो सोने की राखी जहां 30 हजार रुपए से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक है. 8 लाख रुपए में तो बाजार में कई अच्छी कारों के विकल्प भी मौजूद हैं. वहीं चांदी की राखी 1 हजार से शुरू होकर 5 हजार रुपए की रेंज में बिक रही हैं. मुंबई के जावेरी बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर सोने-चांदी की ट्रेंडिंग डिजाइन वाली राखियां बेची जा रही हैं.

ये प्रीमियम राखियां कई खास तरह के डिजाइन्स में उपलब्ध हैं. जैसे- स्टोन स्टडड राखी, गोल्ड ब्रेसलेट, बिग-बी ब्रेसलेट, इविल आइस, डायमंड पेंडेंट के अलावा ओम, रुद्राक्ष, गणेश, सतिया और त्रिशूल जैसे शुभ प्रतीकों वाली राखियां खूब पसंद की जा रही हैं. इसके अलावा, कस्टमाइज नाम वाली राखियों के डिजाइन भी बाजार में उपलब्ध हैं.

हालांकि इनमें सोने की राखियां ऑर्डर पर ही बनाई जा रही हैं, जिसे बड़े व्यापारियों या उद्योगपति द्वारा खरीदा जा रहा है, क्योंकि गोल्ड की बढ़ती कीमतों की वजह से आम इंसान इन राखियों से दूर हैं. जबकि चांदी की राखी अभी भी आम इंसान के बजट में है. वहीं, 925 स्टर्लिंग सिल्वर की राखियां उन लोगों के लिए विकल्प हैं जो कीमती धातु का प्रीमियम लुक चाहते हैं. लेकिन गोल्ड की तुलना में कम बजट रखना चाहते हैं.

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ब्रेसलेट वाली राखियों का ट्रेंड
बाजार में बिकने वाली कई खास राखियों को तो इस तरह डिजाइन किया गया है कि त्योहार के बाद इन्हें ब्रेसलेट या ज्वेलरी की तरह भी पहना जा सकता है. इनमें सिल्वर या गोल्ड बेस और चमकदार स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे राखी दिखने में किसी लग्जरी ब्रेसलेट जैसी लगती है. रक्षाबंधन का त्योहार खत्म होने के बाद भी आप इसे कैरी कर सकते हैं.

यानी इस रक्षाबंधन पर बाजार में सिर्फ धागे से लेकर सोने तक विकल्प सीमित नहीं हैं, बल्कि अलग-अलग मेटल, स्टोन और डिजाइन के साथ एक पूरा प्रीमियम सेगमेंट तैयार हो चुका है.

इनपुट: धर्मेंद्र दुबे

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