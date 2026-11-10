पुलिस के डर से भाग रहे तीन किशोरों ने गंवाई जान! तालाब में डूबने से हुई मौत, 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में तालाब में डूबने से तीन किशोरों की मौत हो गई. घटना 9 नवंबर की शाम शहर की चौपाटी के पीछे झूला पुल के पास स्थित तालाब की है. आरोप है कि कुछ युवक वहां मौजूद थे. इसी दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची तो युवक भागने लगे. बताया जा रहा है कि इसी दौरान तीन युवक तालाब में कूद गए और डूबने से उनकी मौत हो गई.

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घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की मदद से युवकों की तलाश की गई. बाद में तीनों के शव तालाब से निकाले गए. उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना की जांच के लिए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया है.

पुलिस पेट्रोलिंग देखकर भागने का आरोप

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चौपाटी के पीछे कुछ युवक मौजूद थे. इसी दौरान शाम करीब 7 बजे पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां पहुंची. आरोप है कि पुलिस को देखकर युवक वहां से भागने लगे और पास स्थित तालाब में छलांग लगा दी.

बताया जा रहा है कि मृतकों की पहचान समीर, गौरव और दुर्गेश के रूप में हुई है. हालांकि, घटना के समय वहां कितने युवक मौजूद थे और वे किस वजह से भागे, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. स्थानीय लोगों ने युवकों की तलाश की. बाद में तालाब से तीन युवकों के शव बरामद किए गए.

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अस्पताल में जुटी भीड़, परिजनों ने उठाए सवाल

तीनों युवकों की मौत की खबर मिलते ही जिला अस्पताल में परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था.

युवकों को अस्पताल लेकर पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि वहां पहुंचने पर तत्काल डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे. इस बात को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई. अस्पताल परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई. इसके बाद वहां पुलिस बल तैनात किया गया. देखें पुलिस का बयान:-

कलेक्टर ने गठित की तीन सदस्यीय जांच टीम

शहडोल की SDM राजस्व अमृता गर्ग ने बताया कि 9 नवंबर की शाम चौपाटी के पीछे बने तालाब में तीन किशोरों के डूबने की घटना सामने आई है.

कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय दल गठित किया है. इसमें अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सिविल सर्जन शामिल हैं. जांच दल घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करेगा. प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को तत्काल 25-25 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है. देखें VIDEO:-

CM मोहन यादव ने सहायता के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि शहडोल जिले में तालाब में डूबने से तीन किशोरों की मौत का समाचार बेहद दुखद है. उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं.

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