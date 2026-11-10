Bhai Dooj 2026 Shubh Muhurt: भाई दूज पर तिथि-मुहूर्त का कन्फ्यूजन दूर! पंडित ने बताया मुहूर्त, सुबह भी है शुभ घड़ी

दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव का समापन भाई दूज के साथ होता है. इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है. इस साल भाई दूज की तिथि और मुहूर्त को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है. कोई 10 नवंबर तो कोई 11 नवंबर को भाई दूज बता रहा है. दूसरा, कई ज्योतिषविदों ने भाई दूज पर भाई को तिलक करने का मुहूर्त भी दोपहर में बताया है. जबकि ज्यादातर लोग सुबह के शुभ मुहूर्त में ही त्योहार मनाना ज्यादा पसंद करते हैं. ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुणेश कुमार शर्मा ने पंचांग देखकर भाई दूज पर सुबह का एक शुभ मुहूर्त बताया है. आइए जानते हैं.

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भाई दूज 2026 तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 02.00 बजे शुरू होगी और इसका समापन 11 नवंबर को दोपहर 03.53 बजे होगा. ऐसे में उदया तिथि के कारण भाई दूज का पर्व 11 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा.

भाई को तिलक करने का मुहूर्त क्या है?

इस बार कई ज्योतिषविदों ने भाई दूज पर तिलक का शुभ मुहूर्त दोपहर में बताया है. इनके मुताबिक, दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त रहेगा. वहीं, पंडित अरुणेश कुमार शर्मा कहते हैं कि भाई दूज पर सुबह भी भाई को तिलक करने का अच्छा मुहूर्त रहने वाला है. उन्होंने बताया कि 11 नवंबर को भाई दूज पर सुबह 6 बजकर 40 मिनट से लेकर सुबह 11 बजकर 38 मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है. भाई के माथे पर सौभाग्य का तिलक करने के लिए यह मुहूर्त बेहद शुभ है.

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भाई दूज 2026 तिथि और मुहूर्त

द्वितीया तिथि शुरू: 10 नवंबर, दोपहर 02.00 बजे

द्वितीया तिथि समाप्त: 11 नवंबर, दोपहर 3:53 बजे

भाई दूज की तारीख: 11 नवंबर 2026, बुधवार

सर्वार्थ सिद्ध योग: सुबह 06.40 बजे से सुबह 11.38 बजे

दूसरा शुभ मुहूर्त: दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक

भाई दूज की आवश्यक सामग्री

भाई दूज पर बहनें अपने भाई का तिलक करने और आरती उतारने के लिए विशेष पूजा की थाली तैयार करती हैं. इसमें पूजा से जुड़ी कुछ जरूरी चीजें रखी जाती हैं. थाली में रोली या कुमकुम, सिंदूर, चंदन, अक्षत यानी साबुत चावल, फूल, फूलों की माला, सुपारी, पान का पत्ता, नारियल, कलावा, दूर्वा घास, मिठाई, फल और दीपक रख सकते हैं. इसके अलावा पूजा की परंपरा के अनुसार चांदी का सिक्का और बताशे भी शामिल किए जा सकते हैं.

भाई दूज पर तिलक करने की विधि

भाई दूज के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें. इसके बाद घर के मंदिर में भगवान की पूजा करें. बहनें अपने भाई के तिलक और आरती के लिए पूजा की थाली सजाएं. भाई को तिलक करने से पहले चावल के घोल या चावल से चौक बनाया जाता है. इसके बाद भाई को उस स्थान पर बैठाया जाता है. इस दौरान भाई और बहन दोनों के सिर पर पल्ला, चुनरी, रुमाल या कोई वस्त्र होना चाहिए.

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शुभ मुहूर्त में बहन अपने भाई के माथे पर रोली या कुमकुम से तिलक लगाती है और अक्षत अर्पित करती है. इसके बाद भाई के हाथों में सूखा साबुत नारियल दिया जाता है. उसे फूल, सुपारी देकर बताशे या मिठाई खिलाई जाती है. फिर बहन भाई की आरती उतारकर उसकी सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की प्रार्थना करती है. पूजा पूरी होने के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देता है. साथ ही जीवन के हर सुख-दुख में उसका साथ देने और उसकी रक्षा करने का वचन देता है. इस तरह यह पर्व भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाने का संदेश देता है.

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