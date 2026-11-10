दिवाली पर पटाखों का कहर: PGI चंडीगढ़ पहुंचे आंखों की चोट के 55 मरीज, 27 की रोशनी जाने का खतरा

दिवाली पर पटाखों से आंखों में चोट के 55 मामले अब तक PGI चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं. इनमें 27 मरीज ऐसे हैं, जिनकी आंखों की रोशनी प्रभावित होने का खतरा है. डॉक्टरों के मुताबिक, सर्जरी के बाद ही पता चल पाएगा कि इन मरीजों की कितनी रोशनी वापस आ सकेगी.

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PGI के आई डिपार्टमेंट के डॉक्टरों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 16 नए मरीज पहुंचे हैं. इनमें ज्यादातर पुरुष हैं. चिंता की बात यह है कि पटाखों से घायल होने वाले ज्यादातर लोग खुद पटाखे नहीं जला रहे थे, बल्कि आसपास खड़े होकर देख रहे थे. यानी पटाखे जलाने वालों के साथ तमाशबीन भी इसकी चपेट में आए हैं.

डॉक्टरों के मुताबिक, 55 मरीजों में से 12 की आंख का आईबॉल फट गया है, जबकि 16 मरीजों की आंख में बंद चोट लगी है. तीन मरीजों की पलकों में भी चोट आई है. ज्यादातर मरीजों की एक आंख प्रभावित हुई है, जबकि एक छोटे बच्चे की दोनों आंखों में चोट लगी है. घायलों में सबसे छोटा मरीज 2 साल का है, जबकि सबसे अधिक उम्र का मरीज 72 साल का है.

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पंजाब से सबसे ज्यादा 10 मरीज पहुंचे

पिछले 24 घंटे में PGI पहुंचे मरीजों में पंजाब से 10, हरियाणा से 9, चंडीगढ़ से 4, हिमाचल प्रदेश से 3, जम्मू-कश्मीर से 1 और बिहार से 1 मरीज शामिल हैं. पहले दिन चंडीगढ़ से सबसे ज्यादा 17 मरीज पहुंचे थे. इसके अलावा उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से भी मरीज आए हैं.

तीन ऑपरेशन टेबल पर लगातार हो रही सर्जरी

गंभीर मरीजों के इलाज के लिए PGI की टीम लगातार काम कर रही है. आई डिपार्टमेंट में तीन ऑपरेशन टेबल सर्जरी के लिए लगाए गए हैं. डॉक्टरों की करीब 20 सदस्यीय टीम रोजाना सर्जरी के लिए तैयार है. पिछले कुछ समय से लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं.

चार मरीजों की सर्जरी बाकी थी, जिनमें से तीन के ऑपरेशन हो चुके हैं और एक मरीज का ऑपरेशन किया जाना बाकी था. डॉक्टरों का कहना है कि जिन मरीजों की आंख फट गई है, उनकी रोशनी कितनी वापस आएगी, इसका अनुमान अभी लगाना मुश्किल है. सर्जरी के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

छोटी चोट को भी नजरअंदाज न करें

डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि पटाखों से आंख में मामूली चोट, जलन या परेशानी होने पर भी इसे नजरअंदाज न करें. समय पर जांच और इलाज जरूरी है, क्योंकि छोटी दिखने वाली चोट भी आगे चलकर गंभीर असर डाल सकती है.

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