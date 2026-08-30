scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आगे लाल झंडी लेकर चलता रहा रेलकर्मी, पीछे पानी चीरती चलती रही ट्रेन... पटरियों पर चढ़ा 3 फीट पानी

Satna Railway News: सतना-मानिकपुर रेलखंड पर डोडा डैम टूटने से पटरियां डूबीं. लाल झंडी लेकर पानी में उतरे रेलकर्मी, 48 ट्रेनें प्रभावित, सीपीआरओ ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की पुष्टि की...

Advertisement
X
चित्रकूट-मानिकपुर में डोडा डैम टूटने से बाढ़ जैसे हालात.(Photo:Screengrab)
चित्रकूट-मानिकपुर में डोडा डैम टूटने से बाढ़ जैसे हालात.(Photo:Screengrab)

मध्यप्रदेश के सतना-चित्रकूट इलाके में पिछले तीन-चार दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. क्षेत्र की नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इसी बीच मानिकपुर के पास स्थित डोडा डैम के ओवरफ्लो होकर टूटने से अचानक मानिकपुर और चित्रकूट इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. इसके चलते सतना-मानिकपुर रेलखंड पर चितहरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पूरी तरह जलमग्न हो गया.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक तरफ यात्री ट्रेन और दूसरी तरफ मालगाड़ी खड़ी नजर आ रही है. ट्रैक के आसपास घुटनों से ऊपर लगभग तीन फीट तक पानी बहता दिखाई दे रहा है. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई जगहों पर पटरियां दिखना पूरी तरह बंद हो गईं.

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे कर्मचारियों और लाइनमैन ने अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक की स्थिति को परखा. रेलकर्मी हाथ में लाल झंडी लेकर घुटनों से ऊपर उफनते पानी में उतरे और धीरे-धीरे आगे बढ़े. लाल झंडी दिखाते कर्मचारी के पीछे-पीछे ट्रेन पानी को चीरती हुई बेहद धीमी गति से आगे बढ़ती नजर आई. देखें VIDEO:- 

सम्बंधित ख़बरें

दोस्तों संग रील बनाने रेलवे ट्रैक पर पहुंची थी लड़की. (Photo: Screengrab)
रेलवे ट्रैक पर Reel बना रही थी 19 साल की पूर्णिमा, ट्रेन से दोनों हाथ कटे
घरों-दुकानों में भी भरा पानी... भारी बारिश से मुंबई की लाइफ डिस्टर्ब
मुंबई बारिश: सड़कों पर घुटनों तक पानी, डूबी कारें, रेल ट्रैक लबालब, VIDEO
सड़कें बनीं तालाब, डूबे घर-रेलवे ट्रैक; देखें मुंबई पर टूटी आसमानी आफत
प्रयागराज में डूबा संगम, चित्रकूट में बहा पुल का रास्ता
maihar govindgarh lake leakage
'मैं विदेश से पढ़ा इंजीनियर हूं', MLA ने इंजीनियर को गिना दीं डिग्रियां

रेलवे ने प्रोटोकॉल के तहत रोकी गाड़ियां, 48 ट्रेनें प्रभावित

घटना और रेल यातायात पर पड़े असर की जानकारी देते हुए जबलपुर डिवीजन की CPRO मधु वर्मा ने बताया, पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और बीती रात भी काफी तेज बारिश हुई, जिससे नदियां उफान पर आ गईं. सुबह लगभग 6:30 बजे ट्रैक पर पानी भरने की स्थिति बनी. चितहरा और मझगवां के पास रेल ट्रैक के ऊपर पानी आ गया था. रेलवे के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए हमारी पेट्रोलिंग टीम, की-मैन और सुपरवाइजर्स ने ट्रैक की सघन जांच की. जांच पूरी होने के बाद ही ट्रेनों को सुरक्षित रवाना किया गया. 

Advertisement

CPRO ने आगे बताया कि इस चेकिंग और सुरक्षा प्रक्रिया के कारण लगभग 28 यात्री ट्रेनों और 20 मालगाड़ियों के संचालन में विलंब (डिले) हुआ है. राहत की बात यह है कि लंबी दूरी की किसी भी ट्रेन को निरस्त नहीं किया गया, केवल सतना से मानिकपुर के बीच चलने वाली मेमू (MEMU) ट्रेन को ही रद्द किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    कार एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे द ग्रेट खली, बोले- कोई बड़ी बात नहीं, लोग हुए हैरान |
    आगे लाल झंडी लेकर चलता रहा रेलकर्मी, पीछे पानी चीरती चलती रही ट्रेन... पटरियों पर चढ़ा 3 फीट पानी |
    नेपाल बाढ़ में लापता हुए सिलीगुड़ी के समर मंडल, परिवार की बढ़ी चिंता |
    अंकित बालियान हत्याकांड: गिरफ्तारी में देरी पर परिवार नाराज़, CM योगी से अपील |
    Dahi Wali Gujia Recipe: दही भल्ले भूल जाएंगे! 1 कप उड़द दाल से बनाएं काजू-किशमिश की स्टफिंग वाली शाही दही गुजिया, बनेगी रुई जैसी नरम और फूली-फूली |
    कान में इयरफोन, मोबाइल में रील और सामने मौत... कौशांबी में ट्रेन की चपेट में आने से 17 साल के युवक की मौत |
    मैटरनिटी लीव में क्या किसी को नौकरी निकाल सकते हैं? ये है नियम |
    जब PM मोदी के सामने उज्बेक बच्चों ने बॉलीवुड गाने पर किया शानदार डांस |
    'पार्टी कंट्रोल्स द गन...' माओ की थ्योरी और जिनपिंग की ‘सफाई’, गलवान वाले जनरल पर क्यों गिरी गाज? |
    Post Office की धाकड़ स्कीम, सिर्फ ब्याज से ही छाप लेंगे ₹600000... एक बार लगाना होगा पैसा
    Advertisement