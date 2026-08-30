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कार एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे द ग्रेट खली, बोले- कोई बड़ी बात नहीं, लोग हुए हैरान

पूर्व WWE रेसलर द ग्रेट खली की गाड़ी का कुछ दिन पहले तगड़ा एक्सीडेंट हो गया था. इस हादसे में उन्हें कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उनके चाहने वाले बड़े चिंतित हुए थे. अब खली ने एक वीडियो साझा करके सभी को आश्वस्त किया कि वो एकदम ठीक है.

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सही सलामत हैं खली (Photo: ITGD)
सही सलामत हैं खली (Photo: ITGD)

बिग बॉस फेम और सोशल मीडिया पर अपनी रील्स के लिए मशहूर दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली हाल ही में सुर्खियों में आए. उनकी एक SUV गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था. शनिवार को हरियाणा के पानीपत में गाड़ी की टक्कर किसी टोल प्लाजा के पास एक दूसरी गाड़ी से हुई. इसमें खली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो एकदम सुरक्षित हालत में गाड़ी से बाहर आ गए. 

खली ने दूर की फैंस की चिंता

द ग्रेट खली के साथ हुए इस हादसा की काफी चर्चा हुई. जो उनके चाहने वाले थे, वो उनके लिए थोड़े चिंतित हुए. अब उनकी चिंता भी पूर्व रेसलर ने दूर कर दी है. उन्होंने अपना एक सेल्फी वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें इस हादसे में कोई चोट नहीं आई है. वो बिल्कुल ठीक है, और नॉर्मल हैं. 

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खली ने कहा- कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था. इसके बाद बहुत सारे दोस्त मुझे फोन और मैसेज करके पूछ रहे थे कि मैं ठीक हूं या नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं. आप लोगों की दुआएं और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है. हां, मेरी गाड़ी को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है.

खली ने ये भी कहा कि वो इस घटना को ज्यादा चर्चा में नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये कोई बड़ा हादसा नहीं था. लेकिन हादसे के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों को इसकी जानकारी हो गई. उन्होंने फैंस की चिंता और उनकी सेहत के बारे में पूछने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया. 

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सोशल मीडिया पर पॉपुलर खली

द ग्रेट खली फैंस के कितने फेवरेट हैं, इसका अंदाजा आप उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी से लगा सकते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनका लगभग हर वीडियो मिलियन में व्यूज बटोरता है. खली को लेकर कई सारे मीम्स भी बनते हैं. लोग उनके वीडियो पर मजेदार कमेंट्स करते हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी में काफी बड़ा उछाल आया है. 

खली ने सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 4 में भी अपना दम दिखाया था. वो शो के पहले रनर-अप रहे थे. ट्रॉफी उनसे सिर्फ एक कदम दूर रह गई थी. उस सीजन को श्वेता तिवारी ने जीता था.

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