सरकारी स्कूल में पढ़ाई के समय प्रोजेक्टर पर दिखाई 'धुरंधर' फिल्म, DEO ने प्रिंसिपल को थमाया नोटिस

MP News: मैहर जिले के कठहा शासकीय विद्यालय से सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां कक्षा 11वीं के विज्ञान संकाय के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के समय एलईडी टीवी पर 'धुरंधर' फिल्म दिखाई गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है.



जानकारी के अनुसार, फिल्म प्रदर्शन के दौरान विद्यालय में अतिथि शिक्षक हंसराज पटेल भी मौजूद थे. वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं कि विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के समय फिल्म क्यों दिखाई गई?



इस मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है.



अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन के समय इस तरह फिल्में दिखाना उचित है? क्या शिक्षा विभाग इस मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा?



फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद मामले में जिला शिक्षा अधिकारी सलोनी शर्मा ने संज्ञान लिया है और नोटिस जारी कर स्कूल के प्राचार्य से जवाब तलब किया है.

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DEO ने बताया, ''कठहा, मैहर के एक स्कूल में अतिथि शिक्षक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे 'धुरंधर' मूवी देख रहे हैं. यह मामला जैसे ही हमारे संज्ञान में आया है, हम इसकी तुरंत जाँच करा रहे हैं. हमने संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) से प्रतिवेदन मांगा है. साथ ही विद्यालय की प्राचार्या को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है.''

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