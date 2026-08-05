Film Wrap: 8 साल बाद प्रीति जिंटा का कमबैक, रणबीर कपूर को किसने दी चेतावनी?

फिल्म रैप में पढ़ें बॉलीवुड की बड़ी खबरें- लालू यादव के बेटे और नेता तेज प्रताप यादव ने बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. आर माधवन का बड़ा बयान वायरल हुआ है.

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