Film Wrap: 8 साल बाद प्रीति जिंटा का कमबैक, रणबीर कपूर को किसने दी चेतावनी?

बुधवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही कई तरह के विवादों से घिर गई है. 8 साल बाद प्रीति जिंटा फिल्म 'बंटवारा 1947' से बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं.
राम, लक्ष्मण, अब दशरथ... 'रामायण' फेम अरुण गोविल के कई अवतार, विष्णु बनकर भी लूटी वाहवाही
अरुण गोविल डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में राजा दशरथ का रोल निभाएंगे. उन्होंने पहले स्क्रीन पर राम, लक्ष्मण और विष्णु जैसे कई किरदार निभाए हैं. फैंस को अरुण को दशरथ के रोल में स्वीकारने में समय लगा.
धुरंधर के बाद मिला था संघी का टैग, माधवन बोले- PM को सपोर्ट करना मेरी ड्यूटी
अपनी आने वाली फिल्म GDN के प्रमोशन के दौरान आर. माधवन ने अपनी पोस्ट और फिल्मों के चुनाव को लेकर हुई आलोचना के बारे में बात की. उन्होंने धुरंधर को लेकर भी बड़ा बयान दिया.
'माफी मांगे वरना...', रणबीर कपूर को एक्ट्रेस की चेतावनी, बोलीं- बीफ खाने वाला नहीं बन सकता राम
रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण रिलीज से पहले ही कई तरह के विवादों से घिर गई है. अब एक्ट्रेस निकिता रावल ने फिल्म में रणबीर के राम बनने पर नाराजगी जाहिर की है और एक्टर से पब्लिकली माफी मांगने को कहा है.
Batwara 1947: 8 साल बाद कमबैक करने में झिझकीं प्रीति जिंटा! आमिर खान को कह दिया था 'ना', कैसे सनी बने सहारा?
8 साल बाद प्रीति जिंटा फिल्म 'बंटवारा 1947' से बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि आमिर खान के एक फोन और सनी देओल के साथ ने उनका कमबैक आसान बना दिया.
मल्लिका संग दिखे तेजू भैया... केमिस्ट्री देख फैंस हैरान, वीडियो वायरल
लालू यादव के बेटे और नेता तेज प्रताप यादव ने बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वहीं कई लोगों का कहना है कि दोनों किसी नए प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं.