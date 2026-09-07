राहुल गांधी के कार्यक्रम में 'वंदे मातरम्' की मांग करने वाले BJP नेता खुद अटके, नहीं गा पाए राष्ट्रगीत; Video देखिए

इंदौर में राहुल गांधी के 19 सितंबर को प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. हालांकि, कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद अपने ही दांव में फंस गए हैं.

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राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' के सभी छह छंदों के सामूहिक गायन की मांग करने वाले 'संस्था पुरुषार्थ' के अध्यक्ष और बीजेपी नेता नानूराम कुमावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे पत्रकारों के सामने खुद पूरा वंदे मातरम नहीं गा सके.

क्या है 'वंदे मातरम' को लेकर उठी मांग?



इंदौर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान संस्था पुरुषार्थ के अध्यक्ष नानूराम कुमावत ने मांग रखी कि 19 सितंबर को इंदौर में होने वाले विशाल छात्र सम्मेलन की शुरुआत या समापन वंदे मातरम के पूरे छह छंदों के सामूहिक गायन से होना चाहिए.

संस्था ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने आयोजनों में केवल दो छंद गाने की परंपरा अपनाती रही है. संस्था ने राहुल गांधी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) के अध्यक्ष जीतू पटवारी को पत्र भेजकर 10 सितंबर तक इस पर साफ रुख जाहिर करने को कहा है. साथ ही चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर वे कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे.

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पत्रकारों ने कहा- 'गाकर सुनाइए', तो अटके नेताजी



प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने नानूराम कुमावत से पूछा कि वे राष्ट्रगीत के पूरे छह छंदों की बात कर रहे हैं, तो क्या वे खुद इसे गाकर सुना सकते हैं?

पत्रकारों के इस सवाल पर बीजेपी नेता असहज हो गए. कैमरे के सामने वंदे मातरम गाते समय वे शुरुआत की दो लाइनें भी सही से नहीं गा पाए. दो गलत लाइनें गाने के बाद वे सीधे आखिरी अंतरे पर पहुंच गए और वहां भी कई शब्द भूल गए. देखें VIDEO:-

इस वाकये के बाद कांग्रेस को राष्ट्रगीत पर नसीहत देने वाले नेताजी का यह वीडियो अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तय



आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रभावना का प्रतीक है. वहीं, बीजेपी नेता के वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस को भी पलटवार करने का मौका मिल गया है. इंदौर में 19 सितंबर के इस भव्य आयोजन से पहले राष्ट्रगीत के मुद्दे ने राजनीतिक तापमान को काफी बढ़ा दिया है.

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