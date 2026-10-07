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क्रेडिट कार्ड के प्वाइंट्स रिडीम कराने का झांसा, बैंक अधिकारी बनकर दो खातों से 4 लाख उड़ाए

इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में क्रेडिट कार्ड के प्वाइंट्स रिडीम करने के नाम पर करीब चार लाख रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है. ठग ने बैंक अधिकारी बनकर महिला से संपर्क किया और प्रक्रिया पूरी कराने के बहाने उसे झांसे में लिया. इसके बाद उसके दो बैंक खातों से करीब चार लाख रुपये निकाल लिए गए.

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क्रेडिट कार्ड के प्वाइंट्स रिडीम करने के नाम पर ठगी. (Photo: Representational)
क्रेडिट कार्ड के प्वाइंट्स रिडीम करने के नाम पर ठगी. (Photo: Representational)

इंदौर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है. इस बार ठगों ने क्रेडिट कार्ड के प्वाइंट्स रिडीम करने का लालच देकर एक महिला को अपने जाल में फंसा लिया. आरोपी ने खुद को बैंक अधिकारी बताया और क्रेडिट कार्ड से जुड़े प्वाइंट्स को रिडीम कराने की बात कही. इसके बाद अलग-अलग प्रक्रिया पूरी करने के बहाने महिला को झांसे में लिया गया. जब तक महिला को पूरे मामले का पता चलता, तब तक उसके दो बैंक खातों से करीब चार लाख रुपये की राशि निकाली जा चुकी थी. खाते से रकम निकलने की जानकारी मिलने के बाद महिला ने हीरानगर थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, महिला के पास एक व्यक्ति का फोन आया था. फोन करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताया. उसने महिला से क्रेडिट कार्ड के प्वाइंट्स रिडीम करने की बात कही. क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर मिलने वाले प्वाइंट्स को लेकर की गई इस बातचीत के बाद महिला आरोपी के झांसे में आ गई. आरोपी ने प्वाइंट्स रिडीम कराने के लिए अलग-अलग प्रक्रिया पूरी करने की बात कही. इसी प्रक्रिया के दौरान महिला को इस तरह से अपने जाल में फंसाया गया कि उसके दो बैंक खातों से करीब चार लाख रुपये की राशि निकाल ली गई.

दो बैंक खातों से निकल गई रकम

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महिला को जब अपने बैंक खातों से रकम निकलने की जानकारी मिली तो उसे साइबर ठगी का पता चला. इसके बाद उसने मामले को लेकर हीरानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया है. अब पुलिस उन बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है, जिनमें रकम से जुड़े लेनदेन हुए हैं. इसके साथ ही पुलिस ट्रांजेक्शन की जानकारी और आरोपियों से जुड़े लोगों के बारे में भी पता लगा रही है.

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पुलिस अब इस मामले में पैसों की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को खंगाल रही है. जांच का एक अहम हिस्सा यह पता लगाना है कि महिला के खातों से निकली रकम आखिर कहां गई और किन खातों में पहुंची. इसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. संबंधित बैंक खातों और लेनदेन से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. इंदौर पुलिस लगातार लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है. पुलिस की ओर से लोगों को अनजान कॉल और लिंक से सावधान रहने की समझाइश दी जाती रही है.

साइबर ठगी को लेकर लगातार जागरूक कर रही पुलिस

इसके अलावा लोगों से बैंकिंग से जुड़ी जानकारी अनजान लोगों के साथ साझा नहीं करने को भी कहा जाता है. इसके बावजूद साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. क्रेडिट कार्ड के प्वाइंट्स रिडीम करने के नाम पर हुई इस घटना में भी आरोपी ने बैंक अधिकारी बनकर महिला से संपर्क किया और उसे अलग-अलग प्रक्रिया के नाम पर झांसे में लिया. इसके बाद उसके दो बैंक खातों से करीब चार लाख रुपये निकाल लिए गए. फिलहाल हीरानगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस संबंधित बैंक खातों, ट्रांजेक्शन और आरोपियों से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है. पुलिस का प्रयास है कि रकम की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के आधार पर इस साइबर ठगी से जुड़े आरोपियों तक पहुंचा जा सके.
 

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