प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर भगवान मुरुगन को याद करते हुए एक पोस्ट साझा की. यह पोस्ट ऐसे वक्त आई, जब कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मदुरै की तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर विवादित दीपथून पिलर पर शनिवार को कार्तिगई दीपम जलाया जाए.

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कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, डीजीपी और 13 और लोगों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है. मंदिर का ट्रस्टी बोर्ड निलंबित कर दिया गया है और उसका कामकाज दो रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को सौंपा गया है.

पीएम मोदी की पोस्ट में क्या लिखा?

पीएम मोदी ने X पर तमिल भक्ति नारा "वेट्रिवेल मुरुगनुक्कु अरोहरा!" तीन बार लिखा. यह पोस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में थी. अंग्रेजी वाले हिस्से में लिखा था, "Victory to Lord Muruga." पोस्ट में कोर्ट के आदेश या इस विवाद का सीधा जिक्र नहीं किया गया.

Vetrivel Muruganukku Arogara! வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா! वेट्रिवेल मुरुगनुक्कु अरोगरा! — Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और 13 अन्य लोगों को अवमानना के नोटिस भेजे. बेंच ने कहा कि 24 नवंबर को दीपथून पर दीपक न जलाना जानबूझकर की गई अवहेलना लगती है. यह कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश की अनदेखी थी. कोर्ट ने कॉल रिकॉर्ड और सरकारी पत्राचार भी मांगे हैं, ताकि यह जांचा जा सके कि अफसरों ने राजनीतिक निर्देशों पर काम किया या नहीं.

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साथ ही अरुल्मिगु सुब्रमणियस्वामी मंदिर का ट्रस्टी बोर्ड निलंबित कर दिया गया. मंदिर का प्रशासन संभालने के लिए दो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज नियुक्त किए गए हैं. उनसे कहा गया है कि वे मंदिर के कर्मचारियों और पदाधिकारियों से सलाह लें और 24 नवंबर को उचिप्पिल्लैयार मंडपम में जलाई गई लौ का इस्तेमाल करें. अगर वह लौ अब भी जल रही हो, तो उसी से शनिवार को पिलर पर दीपम जलाया जाए.

दीपम विवाद क्या है?

विवाद इस बात को लेकर है कि तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर पवित्र दीपक कहां जलाया जाए और उसे कौन जलाए. तमिलनाडु सरकार का कहना है कि यह रस्म लंबे समय से पहाड़ी की निचली ढलान पर उचिप्पिल्लैयार मंदिर के पास बने दीपा मंडपम में होती आई है. दूसरी तरफ हिंदू संगठन चाहते हैं कि दीपक दीपथून पर जले. यह पहाड़ी पर ऊपर बना एक पत्थर का खंभा है, जो एक दरगाह के पास है.

सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को पिलर पर एक बार दीपक जलाने की अनुमति दी थी. यह काम मंदिर प्रशासन की अधिकृत टीम को करना था. लेकिन उस दिन दीपक सिर्फ पुराने मंडपम में जलाया गया. इसी वजह से शुक्रवार को अवमानना नोटिस जारी हुए और दीपथून पर दीपक जलाने का नया आदेश दिया गया.

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