'कॉलेज में नए आए हो, सही से बात किया करो...', भोपाल के LNCT में जूनियर छात्र से बर्बरता, सीनियर्स पर FIR; सिर पर आए 5 टांके

MP News: राजधानी भोपाल के LNCT कॉलेज में जूनियर छात्र के साथ मारपीट और रैगिंग का मामला सामने आया है. बीई सिविल इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष के 19 वर्षीय छात्र उदयवीर सिंह ने अपने सीनियर कार्तिक और उसके साथियों पर अभद्रता, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. छात्र की शिकायत पर बिलखिरिया थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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छात्र उदयवीर के मुताबिक, घटना 1 अक्टूबर की है. दोपहर करीब 12:30 बजे वह कॉलेज की कैंटीन में दोस्तों के साथ चाय पी रहा था. इसी दौरान सीनियर छात्र कार्तिक वहां पहुंचा और उससे कहा- “तुम कॉलेज में नए आए हो, सही से बात किया करो.” आरोप है कि इसके बाद उसके साथ अभद्रता करते हुए थप्पड़ मारा गया.

उदयवीर का आरोप है कि करीब दो घंटे बाद, दोपहर 2:30 बजे जब वह क्लास की ओर जा रहा था, तब कई सीनियर छात्र बस के पीछे छिपे हुए थे. कुछ छात्रों ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था. आरोप है कि उन्होंने उसे घेरकर लाठी-डंडों से मारपीट की. इस दौरान उसके हाथ में चोट आई और सिर में गंभीर चोट लगने के बाद पांच टांके आए. उसके दोस्तों तनिष और शुभ ने बीच-बचाव कर उसे बचाया.

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छात्र का आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए. घटना के बाद वह कॉलेज की एडमिशन शाखा पहुंचा और मदद मांगी.

उदयवीर के मुताबिक, उसे कॉलेज की क्लीनिक ले जाया गया, लेकिन वहां पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी. इसके बाद उसे पास के निजी अस्पताल ले जाया गया. उदयवीर ने कॉलेज फैकल्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि परिजनों को तत्काल सूचना नहीं दी गई.

छात्र का आरोप है कि अस्पताल में कॉलेज स्टाफ ने डॉक्टर को चोट फुटबॉल खेलते समय लगने की बात बताने का दबाव बनाया और उससे घटना के संबंध में अपनी मर्जी के मुताबिक आवेदन लिखने के लिए कहा गया. देखें VIDEO:-

वहीं, बिलखिरिया थाना प्रभारी नरेंद्र कुलस्ते के मुताबिक, LNCT कॉलेज में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस ने उदयवीर सिंह की शिकायत पर कार्तिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. घटना के बाद आरोपी छात्र फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.



फिलहाल पुलिस कॉलेज परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और घटना के दौरान मौजूद छात्रों से पूछताछ कर रही है. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि मारपीट की घटना में कार्तिक के अलावा और कौन-कौन छात्र शामिल थे और क्या यह मामला रैगिंग से जुड़ा था.

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