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विजय वर्मा को उर्फी जावेद का मेल वर्जन क्यों बोल रहे लोग? नए लुक ने किया हैरान

एक्टर वियज वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उनके अतरंगी एक्सपेरिमेंटल लुक की सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है.

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विजय वर्मा का नया लुक हो रहा वायरल. (Photo-Instagram)
विजय वर्मा का नया लुक हो रहा वायरल. (Photo-Instagram)

कभी-कभी एक्टर्स खुद को अलग दिखाने के चक्कर में ऐसा आउटफिट पहन लेते हैं, जिसके कारण उन्हें ट्रोल होना पड़ता है. विजय के साथ भी ऐसा ही हुआ. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसकी खूब चर्चा कर रहे हैं और उन्हें उर्फी जावेद का मेल वर्जन बोल रहे हैं.

हाल ही में विजय को मुंबई के एक इवेंट में बेहद अतरंगी ब्लैक आउटफिट में देखा गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

इस इवेंट्स के लिए विजय ने ब्लैक कलर का फिटेड टॉप पहना था. टॉप पर क्रिस-क्रॉस डिजाइन बने हुए थे. साथ ही उस पर ज्योमेट्रिक कट-आउट्स हैं. टॉप के स्लीव्स और नीचे की तरफ से फैब्रिक की लंबी-लंबी स्ट्रिप्स भी नजर आ रही थीं, जिसकी वजह से आउटफिट काफी बोल्ड नजर आ रहा था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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विजय ने इस आउटफिट को मैचिंग ब्लैक कलर की ट्राउजर के साथ पहना था. ट्राउजर की हल्की शाइनी फिनिश उनके टॉप के टेक्सचर के साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा था. उनका पूरा लुक एक्सपेरिमेंटल लग रहा था और काफी हटकर नजर आ रहा था. बड़े ब्लैक सनग्लासेस लगाए विजय ने इसके साथ बहुत ही कम एक्सेसरीज पहनी थी ताकि उनका ये आउटफिट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगें. कुल मिलाकर उनके लुक को सिंपल ही कह सकते हैं लेकिन उनकी आउटफिट काफी अतरंगी थी.

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विजय का यह एक्सपेरिमेंटल लुक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. उनका लुक बहुत वायरल हो रहा है. कई यूजर्स ने उनके आउटफिट की तुलना अपने अतरंगी फैशन के लिए मशहूर उर्फी जावेद से कर दी.

सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट्स देखने को मिल रही है. एक यूजर ने लिखा, उर्फी जावेद का मेल वर्जन. तो एक अन्य यूजर ने लिखा, कार्टून. एक और ने लिखा, ये देखो, दूसरे ओरी मामू आ गए लगता है भाई. यूजर्स उनके इस लुक पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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