scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'फसल बर्बाद हो गई, बैंक का कर्ज कैसे चुकाऊंगा...', 60 साल के किसान ने उठाया खौफनाक कदम

लातूर के अहमदपुर तहसील में 60 वर्षीय किसान तुकाराम निवृत्ति गुट्टे ने अपने खेत में पेड़ से फांसी लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. परिवार का आरोप है कि सूखे के कारण डेढ़ एकड़ में लगी सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई थी. बैंक कर्ज चुकाने और परिवार का खर्च चलाने की चिंता से वह परेशान थे.

Advertisement
X
सोयाबीन की पूरी फसल बर्बाद हो गई.(Photo: ITG)
सोयाबीन की पूरी फसल बर्बाद हो गई.(Photo: ITG)

महाराष्ट्र के लातूर में 60 वर्षीय किसान तुकाराम निवृत्ति गुट्टे ने अपने ही खेत में पेड़ से फांसी लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. परिवार वालों का आरोप है कि खेत में खड़ी सोयाबीन की फसल सूखे की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, जिससे तुकाराम परेशान थे. परिवार के मुताबिक, फसल खराब होने के साथ बैंक का कर्ज चुकाने की चिंता भी उन्हें लगातार सता रही थी.

तुकाराम गुट्टे लातूर जिले की अहमदपुर तहसील के देवकरा गांव के रहने वाले थे. उनके पास करीब डेढ़ एकड़ जमीन थी, जिसमें उन्होंने इस साल सोयाबीन की फसल लगाई थी. परिवार के अनुसार, इलाके में सूखे की स्थिति के चलते खेत में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई. इसके बाद से तुकाराम फसल के नुकसान और कर्ज को लेकर चिंतित चल रहे थे.

यह भी पढ़ें: 'सब बर्बाद हो गया...', लातूर में सीएम फडणवीस के सामने फूट-फूटकर रोया किसान, VIDEO

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने छापा मारा तो नाबालिग लड़की सहित 4 महिलाएं मिलीं. (Photo: Representational)
किराए पर रूम लिया, फिर महिलाओं को बुलाकर शुरू किया सेक्स रैकेट
Maharashtra Latur Farmer (Photo: ITG)
कर्ज लेकर बोई फसल हुई बर्बाद, किसान ने खुद ही ट्रैक्टर चलाकर उजाड़ दी
POCSO समेत कई धाराओं में केस दर्ज.(Photo: Aniket Ankush Jadhav/ITG)
'दोष दूर कराना है तो संबंध बनाओ...', रेप का आरोपी ढोंगी बाबा गिरफ्तार
latur auto driver returned laptop and documents
ऑटो में छूटा 1 लाख का लैपटॉप-डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर ने वापस कर पेश की मिसाल
Bengaluru-Mumbai Vande Bharat Sleeper Ready for Trials, Check Route and Fare
लातूर में बनेंगी 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें, रूसी कंपनी भी आई साथ

परिजनों का कहना है कि फसल से इस साल होने वाली कमाई के जरिए तुकाराम बैंक का कर्ज चुकाने की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन सोयाबीन की फसल खराब होने के बाद उनके सामने कर्ज चुकाने का संकट खड़ा हो गया. परिवार के मुताबिक, कर्ज के साथ घर का खर्च चलाने की चिंता ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी थी.

Advertisement

भतीजे से दो दिन पहले हुई थी बात

तुकाराम के भतीजे सोमेश्वर गुट्टे ने बताया कि घटना से करीब दो दिन पहले उनकी तुकाराम से बातचीत हुई थी. उस दौरान तुकाराम ने उनसे कहा था कि सूखे के कारण उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है और उनके ऊपर बैंक का कर्ज भी है.

सोमेश्वर के मुताबिक, तुकाराम ने कहा था कि इस साल खेत से होने वाली उपज के सहारे वह बैंक का कर्ज चुकाने वाले थे, लेकिन अब फसल बर्बाद हो गई है. ऐसे में बैंक का कर्ज कैसे चुकाएंगे, इसी बात को लेकर वह परेशान थे.

परिवार के अनुसार, तुकाराम ने बातचीत के दौरान यह भी कहा था कि कर्ज चुकाने के साथ आगे घर कैसे चलाएंगे, इसकी भी उन्हें चिंता हो रही है. इसी बातचीत के आधार पर परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि फसल बर्बाद होने और कर्ज की चिंता के चलते तुकाराम ने यह कदम उठाया.

सूखे से फसल बर्बादी को बताया वजह

परिवार का आरोप है कि लातूर में सूखे की मार के कारण खेत में लगी सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी. इसी नुकसान से तुकाराम मानसिक रूप से परेशान थे और बैंक कर्ज चुकाने को लेकर चिंता में थे. परिवार ने उनकी आत्महत्या के पीछे इन्हीं परिस्थितियों को वजह बताया है.

Advertisement

तुकाराम की मौत के बाद परिवार ने फसल के नुकसान, बैंक कर्ज और घर चलाने की चिंता का जिक्र किया है. हालांकि, आत्महत्या के कारणों को लेकर परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    50 हजार का इनामी अवसाब गिरफ्तार, गाय चोरी-गोकशी और गैंगस्टर एक्ट में था फरार |
    नुसरत भरूचा एयर एंबुलेंस से मुंबई पहुंचीं, फोटोज देख फैंस की बढ़ी चिंता |
    मूवी स्क्रीनिंग में छाईं सारा तेंदुलकर, ब्लैक को-ऑर्ड सेट में लगीं ग्लैमरस, गले में पहने नेकलेस ने खींचा ध्यान; Video |
    'दुनिया पर भरोसा मत करना', क्यों मंच पर फफक-फफककर रोए बाबा बागेश्वर? |
    विजय वर्मा को उर्फी जावेद का मेल वर्जन क्यों बोल रहे लोग? नए लुक ने किया हैरान |
    आराधना मिश्रा बनीं यूपी कांग्रेस की नई अध्यक्ष, इमरान मसूद बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष |
    AI से बनाया अश्लील वीडियो, कनाडाई NRI से मांगे 50 हजार डॉलर, 6.58 करोड़ की ठगी वाला गैंग पकड़ा |
    परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, राजा वड़िंग की लेंगे जगह |
    रामायण वाले 'लक्ष्मण' के बेटे ने पढ़ा निकाह, टीवी एक्ट्रेस संग शेयर किया वीडियो |
    'जिसने भी भेजा भारी कीमत चुकाएगा...', नेतन्याहू ने चेताया, ओमानी पायलट से पूछताछ करेगा इजरायल
    Advertisement