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मूवी स्क्रीनिंग में छाईं सारा तेंदुलकर, ब्लैक को-ऑर्ड सेट में लगीं ग्लैमरस, गले में पहने नेकलेस ने खींचा ध्यान; Video

सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर हाल ही में वीर पहाड़िया की फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने ब्लैक को-ऑर्ड सेट पहना था. स्टेटमेंट नेकलेस, रिंग्स, क्लच और खुले बालों के साथ सारा का कैजुअल-चिक लुक काफी स्टाइलिश नजर आया. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.

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फिल्म प्रेम कीटाणु स्क्रीनिंग पर सारा तेंदुलकर कूल लुक में पहुंची. (PHOTO:ITG)
फिल्म प्रेम कीटाणु स्क्रीनिंग पर सारा तेंदुलकर कूल लुक में पहुंची. (PHOTO:ITG)

Sara Tendulkar coord set Look: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, उनका फैंशनसेंस भी लोगों को बहुत पसंद आता है. सारा तेंदुलकर की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है और उनकी फोटोज और वीडियोज आते ही इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं. हाल ही में सारा एक मूवी स्क्रीनिंग के लिए पहुंची थी, जहां से उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है.भले ही सारा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम नहीं रखा है, लेकिन हर बार वो अपने लुक से लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देती हैं.

मुंबई में हाल ही में वीर पहाड़िया की अपकमिंग फिल्म प्रेम कीटाणु की  स्पेशल स्टार-स्टडेड स्क्रीनिंग पर रखी गई थी, जहां कई सेलिब्रेटीज शामिल हुए. सलमान खान ने भी इस इवेंट में अपनी एंट्री से सबको चौंका दिया. फिल्मी दुनिया के सितारों के बीच सचिन की लाडली सारा भी इस इवेंट में शामिल हुईं. उन्होंने अपने ऑल ब्लैक लुक से सबका ध्यान खींचा.

को-ऑर्ड सेट में सारा लगीं स्टनिंग

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मूवी स्क्रीनिंग में मॉडर्न कैजुअल-चिक लुक में सार तेंदुलकर बहुत स्टाइलिश लग रही थीं. सारा ने ब्लैक कलर के टू-पीस को-ऑर्ड सेट पहना था, इस रिलैक्स्ड फिट बटन-डाउन शर्ट और मैचिंग ट्राउजर के साथ उन्होंने एक नेकपीस पहना था, जो उनके एलीगेंट लुक को रॉयल टच दे रहा है.लूज स्लीव्स और वी-नेकलाइन कॉलर शर्ट बिल्कुल कंफर्टेबल लुक दे रहा है, हालांकि इसके साथ सारा ने जूलरी से अपने लुक क्लासी बना दिया है.

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नेकलेस पर अटकी निगाहें

गले में स्टेटमेंट बीडेड नेकलेस और उंगलियों में रिंग्स पहनी है, जो ऑल ब्लैक आउटफिट में एक शानदार कंट्रास्ट एड कर रहा है. इसके साथ ही हाथ में YSL ब्रांड का एक क्लच पर्स कैरी किया गया है और ओपन हेयर, मिनिमल मेकअप उनको पूरे लुक को अट्रैक्टिव बना रहा है. 

गणेश चतुर्थी में देसी अंदाज में आई थीं सारा

वीडियो में सारा स्माइल करते हुए बड़े प्यार से पैपराजी के लिए पोज करती दिखाई दे रही हैं और उनकी ये क्यूट स्माइल उनको लुक को ग्रेसफुल बना रही है. सारा तेंदुलकर ने इससे पहले गणेश चतुर्थी के दौरान अपनी कुछ फोटोज शेयर की थी, जिसमें उनका देसी अंदाज लोगों को बहुत प्यारा लगा था. सारा की सादगी और खूबसूरती हर बार लोगों का दिल जीत लेती है और इस बार भी सारा का वेस्टर्न लुक फैंस को बहुत पसंद आया है और वो उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

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