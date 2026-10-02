scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'दुनिया पर भरोसा मत करना', क्यों मंच पर फफक-फफककर रोए बाबा बागेश्वर?

धीरेंद्र शास्त्र ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 'लुधियाना वालों! हम तो आज जा रहे हैं. हम तुम्हें क्या देकर जाएं? आप लोग तो वैसे ही ज्ञानी हो. लेकिन आज एक बात हम हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं. इस दुनिया पर भरोसा मत करना. यह जगत बड़ा अजीब है. यहां मुर्दों को उठाया जाता है और जिंदा को गिराया जाता है.'

Advertisement
X
धीरेंद्र शास्त्री ने मंच पर सुनाई अपने गरीबी के दिनोंं की कहानी. (Photo: Instagram/iambageshwardhamsarkar)
धीरेंद्र शास्त्री ने मंच पर सुनाई अपने गरीबी के दिनोंं की कहानी. (Photo: Instagram/iambageshwardhamsarkar)

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का एक नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वह मंच पर श्रद्धालुओं के सामने फफक-फफक कर रोते हुए दिखाई दिए. कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने भावुक होकर वहां मौजूद लोगों से कहा कि दुनिया पर कभी भरोसा मत करना. इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए और गला रुंध गया. यह वीडियो बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर भी डाला गया है.

धीरेंद्र शास्त्र ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 'लुधियाना वालों! हम तो आज जा रहे हैं. हम तुम्हें क्या देकर जाएं? आप लोग तो वैसे ही ज्ञानी हो. लेकिन आज एक बात हम हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं. इस दुनिया पर भरोसा मत करना. यह जगत बड़ा अजीब है. यहां मुर्दों को उठाया जाता है और जिंदा को गिराया जाता है. यहां मरे हुए की पूजा होती है और जिंदा लोगों को कोई पूछता नहीं है.'

जिसके पास पैसा नहीं, उसे कोई नहीं पूछता
बाबा बागेश्वर ने आगे कहा, 'इस दुनिया में गरीब को कोई पूछता नहीं है. आपने देखा! जो बड़े-बड़े अमीर थे, सिर्फ वही मंच पर आ पाए. गरीब आदमी कहां आ पाया. गरीब का इस दुनिया में कौन है?' उन्होंने आगे कहा कि जिसके पास पैसा नहीं होता, उसका कोई नहीं होता. वो तो बस जी रहा है. यहां लुधियाना में अमीर मंच पर फोटो खिंचवाकर चले गए और गरीब भीड़ में ताली बजाता ही रह गया.

सम्बंधित ख़बरें

Anupriya and Dhirendra
‘हनुमान अंश’ की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर धीरेंद्र शास्त्री मिलीं
कथा या चुनावी तैयारी? UP में नया सियासी ट्रेंड
अंबानी के गणेशोत्सव में धीरेंद्र शास्त्री का देसी अंदाज
Dhirendra Shastri
धीरेंद्र शास्त्री बंगाल में दुर्गा पंडालों के पीछे नॉन-वेज बनाने वालों पर भड़के
bageshwar dham sends four trucks
नेपाल पीड़ितों के लिए बागेश्वर सरकार का बड़ा कदम
Advertisement

आंखों में आंसू लिए धीरेंद्र शास्त्री आगे बोले, 'हमने अपने जीवन में गरीबी के जो दिन देखे, भगवान करे वो दिन किसी को न देखने पड़े. हमने 15 साल तक भीख मांगी. एक झोपड़ी में रहे. मैं, भाई-बहन और माता-पिता सब एक ही झोपड़ी में रहते थे. उजाले के लिए बल्ब भी नहीं था. कोई कैरोसीन दे देता था तो एक दीपक की एक डिबिया जल जाती थी. जो आदमी आज तुम्हें कथा सुना रहा है. कल गांव में उसकी कोई सुनता नहीं था.'

उन्होंने आगे कहा, 'आज दिन में कितने कुर्ते बदल लिए जाते हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब एक कुर्ता ढाई-ढाई साल पहने रहते थे. रक्षाबंधन पर मेरी बहन जब राखी बांधती थी तो थाली में मिठाई नहीं होती थी. वो चीनी से हमारा मुंह मीठा कराती थी. गरीबी से बड़ा अभिषाप कुछ नहीं है. भगवान किसी को कुछ भी बना देना, पर गरीब मत बनाना. पर हमारी मां ने हमें एक ही बात सिखाई. इस दुनिया से कभी कुछ मत मांगना. मांगना तो सिर्फ उससे, जिसने ये दुनिया बनाई.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एयर एंबुलेंस से मुंबई पहुंचीं नुसरत भरूचा, एक्ट्रेस की हालत गंभीर, चिंतित फैंस |
    मूवी स्क्रीनिंग में छाईं सारा तेंदुलकर, ब्लैक को-ऑर्ड सेट में लगीं ग्लैमरस, गले में पहने नेकलेस ने खींचा ध्यान; Video |
    'दुनिया पर भरोसा मत करना', क्यों मंच पर फफक-फफककर रोए बाबा बागेश्वर? |
    विजय वर्मा को उर्फी जावेद का मेल वर्जन क्यों बोल रहे लोग? नए लुक ने किया हैरान |
    आराधना मिश्रा बनीं यूपी कांग्रेस की नई अध्यक्ष, इमरान मसूद बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष |
    AI से बनाया अश्लील वीडियो, कनाडाई NRI से मांगे 50 हजार डॉलर, 6.58 करोड़ की ठगी वाला गैंग पकड़ा |
    परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, राजा वड़िंग की लेंगे जगह |
    रामायण वाले 'लक्ष्मण' के बेटे ने पढ़ा निकाह, टीवी एक्ट्रेस संग शेयर किया वीडियो |
    'जिसने भी भेजा भारी कीमत चुकाएगा...', नेतन्याहू ने चेताया, ओमानी पायलट से पूछताछ करेगा इजरायल |
    एशियन गेम्स क्रिकेट फाइनल में सामने पाकिस्तान, गोल्ड के लिए टीम इंडिया का प्लान तैयार
    Advertisement