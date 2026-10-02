रजिस्ट्रेशन के बहाने ऑफिस बुलाया, नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोप, हेडमास्टर गिरफ्तार

बिहार के बांका जिले से स्कूल की एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के आरोप में प्रभारी हेडमास्टर की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है. पंजवारा थाना क्षेत्र के गांधी उच्च विद्यालय, सबलपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक विकास कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. प्रधानाध्यापक पर स्कूल की नाबालिग छात्रा के साथ गलत व्यवहार और छेड़खानी करने का आरोप लगा है. छात्रा की मां ने इस संबंध में पंजवारा थाने में लिखित शिकायत दी थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने POCSO एक्ट सहित विभिन्न सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया. शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक को न्यायिक हिरासत में बांका भेज दिया.

और पढ़ें

पुलिस को दिए गए आवेदन के अनुसार घटना गुरुवार की बताई गई है. छात्रा का आरोप है कि विद्यालय की अवधि समाप्त होने के बाद करीब चार बजे प्रभारी प्रधानाध्यापक ने उसे रजिस्ट्रेशन के काम के बहाने अपने कार्यालय में बुलाया. छात्रा के मुताबिक वह प्रधानाध्यापक के कार्यालय पहुंची. आरोप है कि वहां प्रधानाध्यापक ने गलत नीयत से उसके शरीर को छुआ और उसके साथ छेड़खानी की. घटना के बाद छात्रा वहां से निकलकर अपने घर पहुंची. घर पहुंचने के बाद उसने परिजनों को स्कूल में हुई पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिवार ने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया.

मां ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत

छात्रा की मां पंजवारा थाना पहुंचीं और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए लिखित आवेदन दिया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की. पंजवारा थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि मामले में थाना कांड संख्या 95/26 दर्ज की गई है. प्राथमिकी में POCSO एक्ट सहित विभिन्न सुसंगत धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी प्रभारी प्रधानाध्यापक विकास कुमार की तलाश शुरू की.

Advertisement

पुलिस के अनुसार शिकायत मिलने के बाद आरोपी प्रधानाध्यापक को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसे झारखंड के गोड्डा स्थित उसके आवास से पकड़ा. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की. शुक्रवार को आरोपी प्रधानाध्यापक को न्यायिक हिरासत में बांका भेज दिया गया. पंजवारा थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मामले की जांच के लिए शुक्रवार को पुलिस टीम गांधी उच्च विद्यालय, सबलपुर पहुंची. धोरैया थाना की एसआई प्रीति कुमारी के नेतृत्व में टीम ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया. पुलिस टीम ने प्रधानाध्यापक के कार्यालय का भी निरीक्षण किया, जहां छात्रा को बुलाए जाने की बात कही गई है. जांच टीम ने घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाई और मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच की. पुलिस अब शिकायत और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों को जोड़कर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है.

पुलिस ने कहा, जांच के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई

पंजवारा थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने मोबाइल पर हुई बातचीत में बताया कि मामले में थाना कांड संख्या 95/26 दर्ज की गई है. आरोपी प्रभारी प्रधानाध्यापक विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में बांका भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले में पुलिस स्कूल परिसर, प्रधानाध्यापक के कार्यालय और शिकायत में बताए गए घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. छात्रा की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में प्रधानाध्यापक पर नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगाया गया है. मामले में पुलिस की जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.



---- समाप्त ----

रिपोर्टर- दीपक कुमार