scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

5002 मामले, 1155 FIR और 1575 किसानों पर जुर्माना... फिर भी पंजाब में धड़ाधड़ जल रही पराली

पंजाब में धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 10 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पराली जलाने के 5002 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें 1,155 FIR दर्ज हुई हैं और 79.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Advertisement
X
पराली जलाने के मामले नहीं रुकने पर कई अधिकारियों पर भी गिरी है गाज. (Photo: ITG)
पराली जलाने के मामले नहीं रुकने पर कई अधिकारियों पर भी गिरी है गाज. (Photo: ITG)

पंजाब में धान की कटाई के सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 10 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब तक पराली जलाने की कुल 5,002 घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इनमें से 4,185 मामलों में खेतों का निरीक्षण किया गया, जबकि 1,833 स्थानों पर फसल अवशेष जलाए जाने की भौतिक रूप से पुष्टि हुई है.

रिपोर्ट के अनुसार पराली जलाने के मामलों में पर्यावरणीय मुआवजे (EC) के तहत 1,574 मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 79.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें से 36.40 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है. वहीं, पराली जलाने के 1,155 मामलों में FIR दर्ज की गई है और 1,342 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है.

पंजाब में अब तक 96 प्रतिशत से ज्यादा धान की कटाई पूरी हो चुकी है. (Photo: ITG)

तरनतारन और फिरोजपुर में सबसे ज्यादा घटनाएं
जिला स्तर के आंकड़ों पर नजर डालें तो तरनतारन जिला 676 मामलों के साथ सबसे आगे है. यहां 654 खेतों का निरीक्षण किया गया और 310 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई. इसके बाद फिरोजपुर में 654, संगरूर में 566, बठिंडा में 439 और पटियाला में 339 मामले दर्ज किए गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

ड्रोन, ड्रग्स और RPG...पंजाब में दहशत फैलाने की साजिश नाकाम
Punjab stubble burning
पंजाब में पराली जलाने के 3307 मामले, 60.60 लाख रुपये जुर्माना
Parali Pollution
पंजाब में पराली जलाने का बढ़ा कहर, टूटे सारे रिकॉर्ड!
पटाखों का कहर: अस्पताल पहुंचे 55 मरीज, 27 की आंखों की रोशनी पर खतरा
Punjab stubble burning: 4,657 cases reported, over 1,400 FIRs registered and fines imposed.
पंजाब में पराली जलाने के 4657 मामले आए सामने, 1442 FIR हुई दर्ज
Advertisement

पटियाला जिले में अब तक पराली जलाने की 339 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इनमें से 260 खेतों का निरीक्षण किया गया और 166 स्थानों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई. जिले में 115 मामलों में पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है. इसके तहत 5.80 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया, जिसमें से 2.40 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है. इसके अलावा जिले में 123 मामलों में FIR दर्ज की गई है, जबकि 97 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. अधिकारियों की ओर से 225 चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए हैं.

18 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पराली जलाने के मामलों में लापरवाही को लेकर 18 सुपरवाइजरी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है. इनमें फिरोजपुर के पांच और तरनतारन के 13 अधिकारी शामिल हैं. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक किसी अधिकारी को चार्जशीट जारी नहीं की गई और न ही किसी को निलंबित किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में धान का कुल रकबा 32.87 लाख हेक्टेयर है और इसमें से 96.10 प्रतिशत क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है. ऐसे में कटाई का सीजन अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए चुनौती बनी हुई हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    13 साल बाद टूटी पवन कल्याण की तीसरी शादी, Ex वाइफ ने किया रिएक्ट, बोलीं- दया करो |
    ईरान की धमकियों के बाद अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने छोड़ा घर, सैन्य ठिकाने पर ली शरण |
    मालिक ने दिवाली पर ट्रक ड्राइवर को दिए ऐसे गिफ्ट, वीडियो देखकर लोग बोले- दिल जीत लिया |
    Bhai Dooj 2026: आज इतने बजे शुरू होगी भाई दूज की पूजा, 2 घंटे 10 मिनट का शुभ मुहूर्त |
    केदारनाथ धाम में दर्शन बंद, बाबा केदार के स्वयंभू शिवलिंग को दी जा रही समाधि, कुछ ही देर में बंद होंगे कपाट |
    गुरुग्राम: ट्रैफिक पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने की तैयारी, हर 2 महीने में होगा पुलिसकर्मियों और होमगार्ड का तबादला |
    ममता बनर्जी के भाई ने छुए CM शुभेंदु अधिकारी के पैर, बोले- बुलाएंगे तो BJP में आ जाऊंगा |
    घर में बजने वाली थी बहन की शहनाई, उससे पहले उठी भाई और उसके दो दोस्तों की अर्थी |
    Abhay Deol Glass House Tour: जंगल में अभय देओल का 'शीश महल', विला में नहीं खिड़की-लगे कांच के दरवाजे, बनाया प्राइवेट पूल |
    Best Tiles For Home: बाथरूम से बालकनी तक, हर जगह के लिए ऐसे चुनें सही टाइल्स, सालों तक नहीं होगी परेशानी
    Advertisement