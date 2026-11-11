कांच के गिलास में गर्म पानी डालते ही कभी-कभी वह टूट क्यों जाता है? जानें इसके पीछे की वजह

आपने कभी न कभी यह जरूर देखा होगा कि कांच के गिलास में जैसे ही गर्म पानी डाला जाता है, वह अचानक चटक जाता है या टूट जाता है. कई बार तो गिलास में गर्म पानी डालते ही तेज आवाज आती है और वह बीच से टूटकर अलग हो जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर पानी तो सिर्फ गर्म होता है, फिर उससे कांच का गिलास कैसे टूट जाता है? दरअसल, इसके पीछे साइंस की एक आसान सी वजह है, जिसे थर्मल शॉक कहा जाता है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

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कांच एक ऐसा पदार्थ है जो तापमान में अचानक होने वाले बदलाव को हमेशा सहन नहीं कर पाता. जब आप ठंडे या सामान्य तापमान वाले कांच के गिलास में बहुत गर्म पानी डालते हैं, तो गिलास का अंदरूनी हिस्सा तेजी से गर्म होने लगता है. गर्मी मिलने के कारण कांच का यह हिस्सा थोड़ा फैलता है. वहीं, गिलास का बाहरी हिस्सा अभी भी ठंडा रहता है. इस वजह से वह अंदर के हिस्से की तरह तेजी से नहीं फैल पाता. यानी गिलास के अंदर और बाहर के हिस्से का तापमान अलग-अलग हो जाता है. अब परेशानी यह होती है कि गिलास का अंदरूनी हिस्सा फैलना चाहता है, जबकि बाहरी हिस्सा उसे रोकता है. इस खींचतान के कारण कांच पर दबाव पड़ने लगता है. जब यह दबाव कांच की सहने की क्षमता से ज्यादा हो जाता है, तो उसमें दरार पड़ जाती है और गिलास टूट सकता है.

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इसे थर्मल शॉक क्यों कहते हैं?

जब किसी चीज के तापमान में अचानक बहुत ज्यादा बदलाव होता है, तो उसे थर्मल शॉक कहते हैं. आसान शब्दों में समझें तो ठंडे कांच पर अचानक बहुत गर्म पानी डालना उसके लिए तापमान का झटका जैसा होता है. उदाहरण के लिए, अगर आप फ्रिज से निकाला हुआ कांच का गिलास तुरंत गर्म पानी से भर देते हैं, तो उसके टूटने की आशंका बढ़ सकती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिलास का एक हिस्सा तेजी से गर्म होता है, जबकि दूसरा हिस्सा ठंडा ही रहता है.

क्या हर कांच का गिलास गर्म पानी से टूट जाता है?

हर कांच का गिलास गर्म पानी डालने पर नहीं टूटता. यह इस बात पर निर्भर करता है कि गिलास किस तरह के कांच से बना है और वह कितनी गर्मी सहन कर सकता है. सामान्य कांच के गिलास अचानक तापमान बदलने पर आसानी से चटक सकते हैं. वहीं, बोरोसिलिकेट ग्लास को इस तरह बनाया जाता है कि वह तापमान में अचानक होने वाले बदलाव को सामान्य कांच के मुकाबले बेहतर तरीके से सहन कर सके. इसी वजह से इसका इस्तेमाल लैब में रखे बर्तनों और गर्मी सहने वाले किचनवेयर में किया जाता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बोरोसिलिकेट ग्लास कभी टूट ही नहीं सकता. बहुत ज्यादा तापमान का अंतर या अचानक गर्मी मिलने पर यह भी टूट सकता है.

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कांच के गिलास को टूटने से कैसे बचाएं?

अगर आप कांच के गिलास में गर्म पानी डालना चाहते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. फ्रिज से निकाले गए ठंडे गिलास में तुरंत खौलता हुआ पानी न डालें. गर्म पानी के लिए हमेशा गर्मी सहने वाला गिलास इस्तेमाल करें. गिलास को अचानक बहुत गर्म या बहुत ठंडे तापमान के संपर्क में न लाएं. अगर गिलास में पहले से छोटी दरार या खरोंच है, तो उसमें गर्म पानी न डालें.

इसलिए अगली बार जब आप कांच के गिलास में गर्म पानी डालें, तो उसके तापमान का ध्यान जरूर रखें. दरअसल, गिलास के टूटने की वजह सिर्फ गर्म पानी नहीं, बल्कि उसके अंदर और बाहर के तापमान में अचानक आने वाला अंतर होता है. यही अंतर कांच पर दबाव डालता है और उसे तोड़ सकता है.

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