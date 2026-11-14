scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बागेश्वर धाम में तनाव के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, भगवान कृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी से आमने-सामने आए दो पक्ष

भगवान श्रीकृष्ण को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर में विवाद बढ़ गया है. यादव महासभा के प्रदर्शन के जवाब में बागेश्वर धाम समर्थकों ने NH-39 जाम कर दिया. पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया. फिलहाल धाम के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है.

Advertisement
X
यादव महासभा के 300-400 प्रदर्शनकारी पहुंचे(File Photo: ITG)
यादव महासभा के 300-400 प्रदर्शनकारी पहुंचे(File Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद उपजे विवाद को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है. शुक्रवार को अखिल भारतीय यादव महासभा के सदस्यों और धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों के बीच आमना-सामना हो गया था. इस दौरान समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम कर दिया था.

बागेश्वर धाम छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 24 किलोमीटर दूर स्थित है. शनिवार को यहां पुलिस की तैनाती के बीच हालात सामान्य बताए जा रहे हैं. छतरपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) रजत सकलेचा ने फोन पर बताया कि बागेश्वर धाम के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. हालांकि, इसे शुक्रवार के विवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: छतरपुर में पर्ची निकालकर इलाज करने वाले बाबा पैर के पास सांप देखते ही हुए बेहोश, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती

सम्बंधित ख़बरें

8 फीट लंबे अलबिनो पायथन का कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू.(Photo:Screengrab)
जिंदगी में पहली बार देखा ऐसा सांप... छतरपुर में मिले सफेद अजगर ने चौंकाया
अजयपार धाम के बाबा करण कुशवाहा को अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई (Photo ITG)
पर्ची निकालकर इलाज करने वाले बाबा पैर के पास सांप देखते ही हुए बेहोश
MAHANT RAJUDAS FROM HANUMANGARHI
'मोदी जी! ऐसे Gen-Z पर लट्ठ बजाओ, हम साथ हैं', महंत राजूदास का बयान
बैंगन का भरता-रोटी खाने से 3 सगी बहनों की मौत! पुलिस को शक
Rahul Gandhi.
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट: सत्याग्रह कर रहे आदिवासियों से मिले राहुल गांधी

एसपी के मुताबिक, शनिवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान हनुमान के दर्शन के लिए धाम पहुंचते हैं. ऐसे में इन दोनों दिनों में सामान्य तौर पर भी पुलिस की सीमित तैनाती की जाती है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को ही तनाव की स्थिति खत्म हो गई थी.

Advertisement

भगवान कृष्ण पर टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में रामकथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के स्वरूपों की तुलना की थी. उन्होंने कहा था कि राम सीधे खड़े होते हैं, जबकि कृष्ण तीन जगह से झुके हुए दिखाई देते हैं. भगवान कृष्ण की इसी मुद्रा को 'त्रिभंगी' कहा जाता है.

अपने संबोधन में शास्त्री ने भगवान कृष्ण की बांसुरी और वृंदावन का भी जिक्र किया था. इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या और वृंदावन की तुलना भी की थी. उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मथुरा और वृंदावन के संतों तथा कृष्ण भक्तों ने आपत्ति जताई.

आपत्ति जताने वालों का कहना था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों समान रूप से पूजनीय हैं. ऐसे में दोनों के बीच इस तरह की तुलना करना उचित नहीं है. इस टिप्पणी को लेकर धार्मिक और सामाजिक संगठनों में नाराजगी बढ़ने लगी.

यादव महासभा के प्रदर्शन से बढ़ा तनाव

विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो संदेश जारी कर सफाई दी थी. उन्होंने कहा था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच कोई अंतर नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टिप्पणी से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें इसका खेद है.

Advertisement

इसके बावजूद अखिल भारतीय यादव महासभा ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था. संगठन का आरोप था कि धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी से भगवान कृष्ण और यादव समाज का अपमान हुआ है. इससे समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

प्रदर्शन के ऐलान के बाद संगठन के करीब 300 से 400 सदस्य इलाके में पहुंच गए. हालांकि, पुलिस ने उन्हें छतरपुर रेलवे स्टेशन के पास ही रोक दिया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. इस दौरान इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

समर्थकों ने NH-39 किया जाम, 100 से ज्यादा हिरासत में

दूसरी तरफ, बागेश्वर धाम के समर्थकों ने छतरपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर बृजपुरा के पास चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-39 को जाम कर दिया. इसके चलते हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हुआ.

एसपी रजत सकलेचा ने बताया कि प्रदर्शन में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था. इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है. पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

वहीं, अतिरिक्त कलेक्टर विनय द्विवेदी ने बताया कि 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था. हालांकि, बाद में सभी को छोड़ दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल शुक्रवार को पैदा हुआ तनाव शांत हो चुका है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सिर्फ 36 मिनट में मेरठ से दिल्‍ली, 16 नवंबर से चलने जा रही नमो भारत फास्‍ट ट्रेन |
    तमिलनाडु के Tanishq शोरूम में करोड़ों की लूट, यूट्यूबर निशांत की गर्लफ्रेंड और पिता गिरफ्तार |
    चोट लगी, हाथ पर बंधी पट्टी... फिर भी नहीं रुका आर्यवीर सहवाग का बल्ला, फिफ्टी जड़ व‍िराट कोहली के अंदाज में मनाया जश्न |
    दीपक फर्टिलाइजर के मुनाफे में 84% की उछाल, रेवेन्‍यू भी 11% चढ़ा |
    US में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ठप, 11 हजार से ज्यादा फ्लाइट्स की उड़ान रुकी |
    कुलदीप यादव को लगातार क्यों नहीं मिल रहा मौका? गौतम गंभीर ने दिया जवाब |
    Lauki Idli: लौकी देख बन जाता है सबका मुंह? चावल और सूजी में मिलाकर बनाएं लौकी की टेस्टी और फूली-फूली इडली |
    HERO ला रहा नई बाइक... चल रही टेस्टिंग, VIDA का होगी हिस्सा |
    टाइगर के साथ वीडियो बना रहा था... तभी अटैक से गई पाकिस्तानी शख्स की जान! |
    'अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा...' राहुल गांधी ने भारत समिट में सरकार पर जमकर किया हमला
    Advertisement