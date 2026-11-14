बागेश्वर धाम में तनाव के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, भगवान कृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी से आमने-सामने आए दो पक्ष

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद उपजे विवाद को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है. शुक्रवार को अखिल भारतीय यादव महासभा के सदस्यों और धीरेंद्र शास्त्री के समर्थकों के बीच आमना-सामना हो गया था. इस दौरान समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम कर दिया था.

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बागेश्वर धाम छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 24 किलोमीटर दूर स्थित है. शनिवार को यहां पुलिस की तैनाती के बीच हालात सामान्य बताए जा रहे हैं. छतरपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) रजत सकलेचा ने फोन पर बताया कि बागेश्वर धाम के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. हालांकि, इसे शुक्रवार के विवाद से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

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एसपी के मुताबिक, शनिवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान हनुमान के दर्शन के लिए धाम पहुंचते हैं. ऐसे में इन दोनों दिनों में सामान्य तौर पर भी पुलिस की सीमित तैनाती की जाती है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को ही तनाव की स्थिति खत्म हो गई थी.

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भगवान कृष्ण पर टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में रामकथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के स्वरूपों की तुलना की थी. उन्होंने कहा था कि राम सीधे खड़े होते हैं, जबकि कृष्ण तीन जगह से झुके हुए दिखाई देते हैं. भगवान कृष्ण की इसी मुद्रा को 'त्रिभंगी' कहा जाता है.

अपने संबोधन में शास्त्री ने भगवान कृष्ण की बांसुरी और वृंदावन का भी जिक्र किया था. इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या और वृंदावन की तुलना भी की थी. उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मथुरा और वृंदावन के संतों तथा कृष्ण भक्तों ने आपत्ति जताई.

आपत्ति जताने वालों का कहना था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों समान रूप से पूजनीय हैं. ऐसे में दोनों के बीच इस तरह की तुलना करना उचित नहीं है. इस टिप्पणी को लेकर धार्मिक और सामाजिक संगठनों में नाराजगी बढ़ने लगी.

यादव महासभा के प्रदर्शन से बढ़ा तनाव

विवाद बढ़ने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो संदेश जारी कर सफाई दी थी. उन्होंने कहा था कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के बीच कोई अंतर नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टिप्पणी से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्हें इसका खेद है.

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इसके बावजूद अखिल भारतीय यादव महासभा ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था. संगठन का आरोप था कि धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी से भगवान कृष्ण और यादव समाज का अपमान हुआ है. इससे समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

प्रदर्शन के ऐलान के बाद संगठन के करीब 300 से 400 सदस्य इलाके में पहुंच गए. हालांकि, पुलिस ने उन्हें छतरपुर रेलवे स्टेशन के पास ही रोक दिया और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. इस दौरान इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

समर्थकों ने NH-39 किया जाम, 100 से ज्यादा हिरासत में

दूसरी तरफ, बागेश्वर धाम के समर्थकों ने छतरपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर बृजपुरा के पास चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-39 को जाम कर दिया. इसके चलते हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हुआ.

एसपी रजत सकलेचा ने बताया कि प्रदर्शन में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था. इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है. पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

वहीं, अतिरिक्त कलेक्टर विनय द्विवेदी ने बताया कि 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था. हालांकि, बाद में सभी को छोड़ दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल शुक्रवार को पैदा हुआ तनाव शांत हो चुका है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

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