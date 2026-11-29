ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों या किसी भी सरकारी पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के मन में अक्सर सैलरी को लेकर सवाल रहता है. इस नौकरी में चयन होने पर कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह बेसिक पे नहीं मिलता बल्कि उन्हें TRCA के आधार पर भुगतान किया जाता है. कई उम्मीदवारों को यह भी नहीं पता होता कि TRCA का मतलब क्या है और इसकी गणना कैसे होती है. दरअसल, GDS कर्मचारियों की मासिक कमाई में TRCA की अहम भूमिका होती है. आइए जानते हैं कि यह क्या है, इसका पूरा नाम क्या है और BPM, ABPM समेत अलग-अलग पदों पर कितनी रकम मिलती है.

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क्या होता है TRCA?

TRCA का पूरा नाम Time Related Continuity Allowance है. हिंदी में इसे समय-संबंधी निरंतरता भत्ता के नाम से जाना जाता है. भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवकों को उनके काम के बदले इसी व्यवस्था के तहत भुगतान करता है. आसान भाषा में समझें तो GDS कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक पारिश्रमिक TRCA कहलाता है. यह नियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से अलग व्यवस्था है. GDS कर्मचारियों की भुगतान राशि उनके पद और निर्धारित कार्य अवधि के आधार पर तय होती है.

BPM और ABPM को कितना मिलता है TRCA?

डाक विभाग में GDS के तहत मुख्य रूप से ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पद आते हैं. इन पदों के लिए TRCA की राशि अलग-अलग निर्धारित है.

पद मासिक TRCA ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) ₹12,000 से ₹29,380 असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) ₹10,000 से ₹24,470 डाक सेवक ₹10,000 से ₹24,470

यह शुरुआती और अधिकतम TRCA स्लैब है. इसमें महंगाई भत्ता (DA) और अन्य पात्र भत्ते जुड़ते हैं. इसलिए इसे इन-हैंड सैलरी नहीं समझना चाहिए.

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हर साल 3 फीसदी बढ़ता है TRCA

GDS कर्मचारियों के लिए TRCA में सालाना बढ़ोतरी का भी प्रावधान है. नियमों के मुताबिक, इसमें हर साल 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है. इसके अलावा कर्मचारियों को TRCA पर महंगाई भत्ता यानी DA भी मिलता है. DA की दर समय-समय पर सरकार की घोषणा के अनुसार बदलती रहती है. इसका मतलब साफ है कि GDS कर्मचारियों की मासिक कमाई केवल शुरुआती TRCA तक सीमित नहीं रहती. सेवा अवधि और लागू भत्तों के आधार पर इसमें बदलाव होता रहता है.

TRCA के अलावा भी मिलते हैं कई फायदे

GDS कर्मचारियों को TRCA और महंगाई भत्ते के अलावा नियमों के तहत कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. इनमें सेवा समाप्ति पर ग्रेच्युटी और Service Discharge Benefit Scheme के तहत फायदों को शामिल किया जाता है. इसके अलावा पात्रता के अनुसार कुछ अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं.

क्या GDS नियमित सरकारी कर्मचारी होते हैं?

GDS कर्मचारी नियमित केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं. उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें ग्रामीण डाक सेवक (आचरण एवं नियुक्ति) नियम, 2020 के तहत तय होती हैं. यही वजह है कि उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह पे-लेवल और वेतनमान नहीं मिलता. उनके भुगतान के लिए TRCA की व्यवस्था लागू है. इसलिए GDS भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे सिर्फ पद और शुरुआती कमाई ही नहीं, बल्कि TRCA, महंगाई भत्ते और सेवा से जुड़े नियमों को भी अच्छी तरह समझ लें.

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