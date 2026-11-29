साहित्य आजतक 2026 के मंच पर 'हिंदू: धर्म, इतिहास और मिथक' सत्र में मशहूर माइथोलॉजिस्ट, लेखक और चित्रकार देवदत्त पटनायक शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने धर्म, भारतीय परंपराओं, वेदों, इतिहास और शास्त्रार्थ को लेकर अपनी राय रखी. उन्होंने आज के दौर में बढ़ते धार्मिक आयोजनों, भजन क्लबिंग और टीवी डिबेट के तौर-तरीकों पर भी बात की. देवदत्त पटनायक ने कहा कि भजन क्लबिंग अपनी जगह अच्छी है, लेकिन इससे ज्ञान की वृद्धि नहीं होती. ज्ञान के लिए जिज्ञासा, संवाद और शास्त्रार्थ जरूरी हैं.

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बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आजकल धार्मिक आयोजनों में कीर्तन और भजन का चलन बढ़ रहा है, तो क्या इस दौर में वह शास्त्रार्थ और धर्म पर संवाद की बात करेंगे? इस पर देवदत्त पटनायक ने कहा कि भजन क्लबिंग कुछ लोगों के लिए है और शास्त्रार्थ दूसरे लोगों के लिए. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को शास्त्रार्थ पसंद नहीं आता, जबकि वे खुद शास्त्रार्थ की परंपरा से जुड़े हैं.

उन्होंने भजन क्लबिंग को गलत मानने से इनकार करते हुए कहा कि आने वाले समय में मंदिरों में भी भजन क्लबिंग के सेशन होंगे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि आजकल लोग क्लब में सात्विक भोजन करके भजन क्लबिंग कर रहे हैं. अगर कोई बच्चा अपने माता-पिता से कहे कि वह क्लब जा रहा है, तो उन्हें शायद अच्छा न लगे, लेकिन वही बच्चा कहे कि वह भजन क्लबिंग करने जा रहा है और सात्विक भोजन करेगा, तो माता-पिता भी खुशी-खुशी इजाजत दे देंगे.

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'लोगों को अपने धर्म पर विश्वास नहीं, इसलिए इतने डरे हुए हैं'

धर्म पर लगातार हो रही बहस और विवाद के बीच अपनी किताब की जरूरत समझाते हुए देवदत्त पटनायक ने कहा कि उन्होंने महसूस किया कि लोगों को भारतीय इतिहास और समय की समझ ठीक से नहीं है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत का इतिहास करीब 5,000 साल पुराना माना जाता है, जबकि मुगल और सुल्तान का शासन लगभग 500 साल और ब्रिटिश शासन करीब 200 साल रहा. उनके मुताबिक, इन अवधियों को पूरे इतिहास के संदर्भ में देखने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि जब लोग इन अवधियों को लेकर बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपने धर्म और परंपरा पर भरोसा नहीं है. वे इतने डरे हुए हैं कि उन्हें अपने शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है. देवदत्त पटनायक ने कहा कि भारतीय परंपरा को समझने के लिए उसके लंबे इतिहास और ज्ञान की परंपरा को जानना जरूरी है.

'भारत में विवाद नहीं, संवाद की परंपरा रही है'

धर्म पर होने वाली बहस के संदर्भ में देवदत्त पटनायक ने विवाद और संवाद के बीच अंतर समझाया. उन्होंने कहा कि विवाद करने की तकनीक को आर्ग्युमेंटेटिव कहा जाता है और इसका संबंध यूनानी परंपरा से है. उनके मुताबिक, सिकंदर के भारत आने के बाद यूनानी बुद्धिजीवियों के साथ विवाद की यह शैली भारतीय परंपरा में आई.

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उन्होंने कहा कि भारत में पहले संवाद की परंपरा थी. इसके लिए उन्होंने जनक सभा का उदाहरण दिया. उनके मुताबिक, ऐसी सभाओं में लोग एक-दूसरे को हराने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए आते थे कि किसके पास कितना ज्ञान है और कौन कुछ नया लेकर आया है.

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उन्होंने कहा, "जिज्ञासा से सरस्वती उत्पन्न होती है." उनके मुताबिक, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और वेदों की संहिताओं में संवाद की परंपरा दिखाई देती है. वहां सवाल पूछे जाते थे, एक-दूसरे के विचार सुने जाते थे और नए ज्ञान की तलाश की जाती थी.

'सही और गलत की भाषा वेदों की नहीं है'

जब उनसे पूछा गया कि हिंदू धर्म में अपने ही धर्म पर सवाल उठाने और तर्क रखने की आजादी को क्या इसकी खासियत माना जा सकता है, तो देवदत्त पटनायक ने कहा कि सही और गलत की भाषा वेदों की नहीं है. उन्होंने इसे पाश्चात्य सोच से जोड़ते हुए कहा कि भारतीय दर्शन में मनुष्य के पास संपूर्ण सत्य नहीं होता.

उन्होंने शंकराचार्य के कथन 'जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम' का उल्लेख करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के पास खंडित सत्य होता है. कोई एक विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, तो दूसरा किसी और विषय का. इसलिए एक-दूसरे के अनुभव और ज्ञान को जानने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए.

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उन्होंने पत्रकारिता का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वह किसी पत्रकार के साथ बैठते हैं, तो उन्हें उसके अनुभव और जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए. इसी तरह पत्रकार भी उनके विषय के बारे में सवाल पूछ सकता है. इस तरह दोनों एक-दूसरे से सीख सकते हैं और ज्ञान बढ़ा सकते हैं.

'टीवी डिबेट में ज्ञान नहीं, अहंकार दिखाई देता है'

आजकल सोशल मीडिया पर होने वाली बहसों पर टिप्पणी करते हुए देवदत्त पटनायक ने कहा कि जब जिज्ञासा खत्म हो जाती है, तब विवाद शुरू होता है. उनके मुताबिक, आज की बहसों में लोग एक-दूसरे को समझने के बजाय हराना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि जब वह टीवी डिबेट देखते हैं, तो उन्हें वहां आत्मा नहीं, बल्कि अहंकार दिखाई देता है. उन्होंने सोशल मीडिया पर गुरुओं और धार्मिक हस्तियों के बीच होने वाली बहसों का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, 'पंच्ड हिम', 'डिबंक्ड हिम' और 'स्लैप्ड हिम' जैसी भाषा ज्ञान और संवाद की नहीं, बल्कि हिंसा की भाषा है.

देवदत्त पटनायक ने कहा कि अज्ञान ही अहंकार को जन्म देता है. उनके मुताबिक, भजन क्लबिंग में लोगों की इंद्रियां उत्तेजित हो सकती हैं और उन्हें अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इससे उनकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि हो रही है?

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उन्होंने कहा कि किसी भी संवाद का उद्देश्य केवल अपनी बात साबित करना या सामने वाले को हराना नहीं होना चाहिए. असली उद्देश्य यह होना चाहिए कि बातचीत के बाद दोनों के ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई हो. यही जिज्ञासा और संवाद की परंपरा का महत्व है.

देवदत्त पटनायक ने भारतीय धर्म और संस्कृति के विकासक्रम पर बात करते हुए कहा कि पश्चिमी दुनिया जहां एक ईश्वर की अवधारणा की ओर बढ़ती है, वहीं भारतीय परंपरा में अनंत देवताओं और अनेकांतवाद की अवधारणा रही है. उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को 'अनंत' का विचार दिया है. जैन धर्म के तीर्थंकरों ने अनेकांतवाद की बात की, जिसमें सत्य को अलग-अलग दृष्टिकोणों से समझने की परंपरा है.

उन्होंने करीब ढाई हजार साल पहले के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय कर्म, लेन-देन, ऋण और मोक्ष जैसे विचारों पर चर्चा होने लगी थी. इसी दौर में बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार हुआ. उन्होंने बताया कि इन परंपराओं का वणिक समुदाय से भी गहरा संबंध रहा है. उदाहरण देते हुए उन्होंने महेश्वरी और अग्रवाल समाज का जिक्र किया, जिनकी परंपरा में क्षत्रिय से वणिक बनने की बात कही जाती है.

देवदत्त पटनायक के मुताबिक, करीब 1500 साल पहले बड़े-बड़े पत्थरों के मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ. इसी दौर में शिव और शक्ति की पूजा के साथ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और मातृकाओं की बड़ी-बड़ी मूर्तियां मंदिरों में दिखाई देने लगीं. इसके बाद भारत में इस्लामी विचारों का प्रभाव बढ़ा और निर्गुण तथा निराकार ईश्वर की अवधारणा को भी जगह मिली. उन्होंने सिख धर्म में 'एक ओंकार' और निराकार ईश्वर की अवधारणा का उदाहरण दिया.

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उन्होंने कहा कि समय के साथ भक्ति परंपरा का भी विकास हुआ. जब मूर्ति पूजा को लेकर अलग-अलग विचार सामने आए, तब रासलीला, रामलीला और संगीत के माध्यम से भगवान से जुड़ने की परंपरा मजबूत हुई. उनका कहना था कि मंदिरों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन संगीत को खत्म नहीं किया जा सकता. संगीत और भक्ति के माध्यम से लोगों ने ईश्वर से जुड़ने का अपना रास्ता बनाया. इसी दौर में संत परंपरा और भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ.

ब्रिटिश शासन के प्रभाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौर में पहचान के अलग-अलग आधार स्पष्ट होने लगे. पहले व्यक्ति की पहचान में जाति प्रमुख रूप से पूछी जाती थी, लेकिन बाद में राष्ट्रीयता, धर्म और जाति के अलग-अलग कॉलम बन गए. उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में लोगों से उनकी नागरिकता, धर्म और जाति के बारे में अलग-अलग सवाल किए जाने लगे.

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