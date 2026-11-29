नेटफ्लिक्स की पहली ओरिजिनल पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' भारत में विवादों में घिर गई है. एक तरफ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को पाकिस्तानी कंटेंट न दिखाने वाले नियम की याद दिलाई है, तो दूसरी तरफ फिल्म संगठनों ने भी इसका कड़ा विरोध करते हुए कार्रवाई की धमकी दी. इसी बीच 'इंडिया टुडे' को सूत्रों से खबर मिली है कि नेटफ्लिक्स अब इस सीरीज को भारत में रिलीज नहीं करेगा.

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भारत में क्यों नहीं दिखेगी सीरीज?

मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, यह सीरीज भारतीय सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध नहीं होगी और अब इसे प्लेटफॉर्म की अपकमिंग स्लेट में भी नहीं दिखाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की टीम संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और यह कदम सरकार की 2025 की एडवाइजरी के मद्देनजर उठाया गया है. हालांकि भारत में कई अन्य प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी कंटेंट मौजूद है, लेकिन नेटफ्लिक्स का यह फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए लिया गया माना जा रहा है.

ट्रेलर के बाद भड़का विरोध

यह पूरा विवाद 24 नवंबर को सीरीज का ट्रेलर सामने आने के बाद तेज हुआ. भारत में इसकी संभावित रिलीज को लेकर फिल्म संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई थी. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देकर भारत में इसकी स्ट्रीमिंग रोकने की मांग की थी.

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क्या है 2025 की एडवाइजरी?

संगठनों का यह विरोध 8 मई 2025 को जारी सरकारी एडवाइजरी से जुड़ा है, जो पहलगाम आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव के बाद सामने आई थी. उस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रीमिंग सेवाओं और डिजिटल माध्यमों से पाकिस्तानी वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य कंटेंट बंद करने को कहा था.

मंत्रालय ने अब नेटफ्लिक्स को अपना रुख दोहराते हुए एडवाइजरी का पालन करने के लिए कहा है. साथ ही यह भी याद दिलाया गया कि जून 2025 में नेटफ्लिक्स ने सरकार को बताया था कि वो भारतीय सब्सक्राइबर्स को पाकिस्तानी मूल की कोई फिल्म या सीरीज उपलब्ध नहीं कराएगा.

संगठनों की चेतावनी

विरोध तब और गहरा गया जब FWICE ने चेतावनी दी कि अगर प्लेटफॉर्म भारत में पाक सीरीज रिलीज करता है, तो वो 5 दिसंबर से देशभर में नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट्स से अपने सदस्यों को वापस ले लेगा. संगठन ने सरकार से मौजूदा एडवाइजरी का सख्ती से पालन कराने की अपील भी की. वहीं, AICWA ने शो में पाकिस्तानी कलाकारों की मौजूदगी का विरोध करते हुए भारत और भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ उनके कथित पुराने बयानों का मुद्दा उठाया.

क्या है 'जो बचे हैं संग समेट लो' की कहानी?

पाकिस्तानी लेखिका फरहत इश्तियाक के चर्चित उर्दू उपन्यास पर आधारित 'जो बचे हैं संग समेट लो' नेटफ्लिक्स की पहली ओरिजिनल पाकिस्तानी सीरीज है. मोमिना दुरैद के निर्देशन और निर्माण में बनी यह रोमांटिक ड्रामा सीरीज तीन पीढ़ियों की छह प्रेम कहानियों को समेटे हुए है.

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सीरीज में फवाद खान, माहिरा खान, हानिया आमिर, अहद रजा मीर, सनम सईद, इकरा अजीज और हमजा अली अब्बासी अहम किरदारों में नजर आएंगे. इसका ग्लोबल प्रीमियर 4 दिसंबर 2026 को होना तय है.

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