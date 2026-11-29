आईआरसीटीसी के खाने को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं. अब वंदे भारत एक्‍सप्रेस में परोसे गए खाने को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. बेंगलुरु से बेलगावी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री को खाने में लोहे का बोल्‍ट मिला.

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जिसके बाद यात्री ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर शेयर किया और और IRCTC से शिकायत की. वीडियो को शेयर करते ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और इस घटना ने इंडियन रेलवे में खाने की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी.

यात्री के पोस्‍ट पर रिप्‍लाई करते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCT) ने माफी मांगी है और संबंधित सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा. यह घटना शनिवार, 28 नवंबर को सामने आई, जब यात्री समर्थ कोडियाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खाने का एक वीडियो और तस्वीरें शेयर कीं. विजुअल्स में एक वड़ा दो टुकड़ों में टूटा हुआ दिखाया गया था, जिसके बगल में एक बड़ा धातु का बोल्ट रखा हुआ था.

जांच करने की अपील

इस मुद्दे को लेकर कोडियाल ने इस घटना को खाने की क्वालिटी में गंभीर कमी बताया और रेलवे अधिकारियों से मामले की जांच करने की अपील की. उन्होंने अपनी पोस्ट में संबंधित रेलवे अधिकारियों को टैग करते हुए लिखा कि आज बेंगलुरु से बेलगावी जाते समय वंदे भारत मील में वड़ा में एक बड़ा बोल्ट मिला. यह खाने की क्वालिटी में बहुत बड़ी कमी है. कृपया इस मामले को देखें.

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A large bolt found in Vada in the Vande Bharath meal while travelling from Bengaluru to Belagavi today. This is a huge lapse in food quality. Please look into this matter @RailMinIndia @RailwaySeva @RailMadad @IRCTCofficial @railcomplaint #IndianRailways #VandeBharat https://t.co/VQxoUhtXIv — samarth kodial (@SamKodial) November 27, 2026

IRCTC ने माफी मांगी

यात्री की शिकायत पर, IRCTC ने हुई परेशानी पर अफसोस जताया और कहा कि केटरिंग सर्विस के लिए जिम्मेदार सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ़ सख़्त सज़ा देने वाली कार्रवाई की गई है. साथ ही रेलवे कैटरिंग कॉर्पोरेशन ने यह भी कहा कि किचन स्टाफ को तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे किचन यूनिट की अच्छी तरह से जांच करें और यह पक्का करें कि खाना बनने से पहले सभी इक्विपमेंट ठीक से चेक किए गए हों. इन उपायों का मकसद भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है.

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