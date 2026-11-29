पंजाब में गुरदासपुर के एक गांव में सिख समुदाय के पवित्र ध्वज 'निशान साहिब' के अपमान के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार और DGP को नोटिस जारी किया है.

और पढ़ें

27 नवंबर 2026 को मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों को इन आरोपों की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

आयोग में दर्ज शिकायत के मुताबिक, ये घटना गुरदासपुर के डल्लामोर कादियां गांव की है. यहां एक स्थानीय किसान ने गुरुद्वारे में 'लंगर' हॉल बनाने के लिए अपनी निजी जमीन में से 10 मरला जमीन दान में दी थी. इस जगह पर सिख संगत ने सिख परंपराओं के मुताबिक निशान साहिब स्थापित किया था.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 'कुछ शरारती तत्वों' ने 'निशान साहिब का अपमान किया, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है.'

बता दें कि निशान साहिब एक पवित्र तिकोना सिख ध्वज होता है, जिसे गुरुद्वारों के ऊपर फहराया जाता है और धार्मिक नगर कीर्तनों में सिख पहचान और सेवा के प्रतीक के रूप में आगे ले जाया जाता है.

Advertisement

सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की जताई आशंका

सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा होने की आशंका जताते हुए शिकायतकर्ताओं ने NHRC से दखल देने की मांग की. उन्होंने आयोग से अपील की कि 'प्रशासन को निष्पक्ष, स्वतंत्र और गहन जांच करने, सभी दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और सिख धार्मिक प्रतीकों और भावनाओं का सम्मान तय करने के लिए एहतियाती सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिया जाए.'

सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर मांगा जवाब

मामले की सुनवाई करते हुए NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप पीड़ितों के मानवाधिकारों का 'उल्लंघन' प्रतीत होते हैं. आयोग की रजिस्ट्री ने पंजाब के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है.

यह भी पढ़ें: कपूरथला में निशान साहिब से बेअदबी? युवक की पिटाई से मौत, पुलिस का दावा- मामला चोरी का

इसके साथ ही आयोग ने प्रशासन से निशान साहिब के ढांचे को हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश या आवेदन की प्रमाणित प्रति भी मांगी है. NHRC ने कहा, 'अगर ऐसा कोई आवेदन या आदेश जारी नहीं किया गया था, तो ये साफ करते हुए एक रिपोर्ट सौंपी जाए कि इसे ध्वस्त करने के लिए सरकारी मशीनरी कैसे तैनात की गई और इस बारे में सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई है.'

---- समाप्त ----