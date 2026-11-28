केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को इंडिया टुडे ग्रुप के सालाना जलसे 'साहित्य आजतक-2026' में शिरकत की. इस दौरान एक खास सेशन 'मोदी और शिवराज: 35 साल का अपनापन' 'मोदी और शिवराज: 35 साल का अपनापन' में उन्होंने अपनी किताब 'अपनापन' को लेकर खुलकर बातचीत की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के सफर, उनसे जुड़ी स्मृतियों और किताब लिखने के पीछे की प्रेरणा के बारे में बताया, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के भावुक और संवेदनशील पक्ष से जुड़े कई किस्से भी साझा किए.

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शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री और राजनेता भाषण देते हैं, जिन्हें कुछ समय बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक लेखक जब लिखता है तो वह एक दिन, एक महीने या एक साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए लिखता है. वह चिरस्थायी रहता है. अब मेरे अंदर का लेखक भी जाग रहा है. अभी तो मैंने लिखना शुरू किया है.

पहलगाम हमले के बाद आया किताब लिखने का विचार

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनके मन में किताब लिखने का विचार आया था. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में उनके मन में जिज्ञासा थी कि प्रधानमंत्री मोदी किस मनःस्थिति में होंगे. हालांकि, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को कैबिनेट कक्ष में आते देखा तो वह बिल्कुल शांत और स्थिर थे.

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शिवराज के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगला ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी अलग होगा. पहलगाम में हत्या करने वाले आतंकवादी और उनके आका दुनिया के किसी भी कोने में हों, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा. शिवराज ने बताया कि प्रधानमंत्री की इन बातों को सुनकर उनके जेहन में उनसे जुड़ी कई पुरानी घटनाएं तैरने लगीं. संगठन में कार्यकर्ता के तौर पर काम करने से लेकर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनने तक उनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबा सफर रहा है. उन्हें लगा कि इन प्रेरक प्रसंगों को लोगों के सामने लाना चाहिए.

किताब लिखने के लिए तीन दिन पचमढ़ी में बिताए

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किताब लिखने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी स्मृतियों पर जोर दिया. इसके बाद दो सहयोगियों को चुना. वह रोजाना दो से तीन घंटे पुरानी घटनाओं के बारे में बताते और उनके सहयोगी उन्हें लिखते थे.

उन्होंने कहा, 'फिर मुझे लगा कि सारी चीजें दिल्ली में बैठकर नहीं की जा सकेंगी. मैं तीन दिन के लिए अपनी पत्नी के साथ पचमढ़ी गया. मैंने उनसे कहा कि तुम चाय-खाना देती रहो, मैं केवल सोचूंगा और लिखूंगा.' उनकी पत्नी ने भी परिवार से जुड़े कई पुराने प्रसंग उन्हें याद दिलाए. इसके बाद घटनाओं को व्यवस्थित करने, बार-बार पढ़ने और तथ्यों, तारीखों व आंकड़ों की जांच करने का काम किया गया.

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जब कार्यकर्ताओं के लिए भावुक हो गए थे नरेंद्र मोदी

शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी पहली मुलाकात का किस्सा भी सुनाया. उन्होंने बताया कि 1991 में सांसद चुने जाने के बाद एकता यात्रा के दौरान उनकी नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात हुई थी. तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक तक निकाली गई इस यात्रा के संचालन की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के पास थी.

शिवराज ने बताया कि सुरक्षा कारणों से कई कार्यकर्ता लाल चौक पर तिरंगा फहराने के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे. बाद में जम्मू में आयोजित सभा में नरेंद्र मोदी ने उन कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, जिन्होंने महीनों तक यात्रा की तैयारी की थी, लेकिन उनका लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए देखने का सपना पूरा नहीं हो सका. इन कार्यकर्ताओं के बारे में बताते हुए नरेंद्र मोदी का गला रुंध गया था और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे.' शिवराज ने कहा कि ऊपर से थोड़े कठोर दिखने वाले मोदी अंदर से कितने संवेदनशील हैं, इस घटना ने उन्हें भी भावुक कर दिया था.

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'आज मैं मुख्यमंत्री से नहीं, अपने शिवराज से बात करना चाहता हूं'

शिवराज ने एक और घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और कहा, 'आज मैं मुख्यमंत्री से नहीं, अपने शिवराज से बात करना चाहता हूं. तुम एक-दो दिन जाकर एकांत में बैठो, सोचो और जिसको मानते हो, उस गुरु से परामर्श लो.' जब शिवराज से पूछा गया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किन तीन शब्दों में परिभाषित करना चाहेंगे तो उन्होंने कहा- कर्मयोगी, साधक और देशभक्त.

अपनी आत्मकथा भी लिखेंगे शिवराज?

साहित्य आजतक के मंच पर शिवराज सिंह चौहान ने अपनी आत्मकथा लिखने की इच्छा भी जाहिर की. उन्होंने कहा कि वह आत्मकथा जरूर लिखेंगे, हालांकि अभी इसका समय तय नहीं किया है. इसमें वह अपने बचपन से लेकर अब तक के सफर का जिक्र करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि आगे वह महिला सशक्तिकरण और बहनों की जिंदगी पर लिखना चाहेंगे.

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