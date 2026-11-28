Pahadi Gehat ke Dubke Recipe: ठंड के मौसम में लोग ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं, जो टेस्टी होने के साथ शरीर को गर्माहट भी दें. उत्तराखंड के पहाड़ों में सर्दियों के दौरान कई पारंपरिक चीजे बनाई जाती हैं, जिनमें दालों और स्थानीय अनाज का खास इस्तेमाल होता है. इन्हीं में से एक है गहत की दाल के डुबके. यह पहाड़ी डिश अपने अलग स्वाद, खुशबू और बनाने के पारंपरिक तरीके के लिए जानी जाती है.

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गहत यानी कुल्थी की दाल को पहाड़ी इलाकों में काफी पसंद किया जाता है. इससे दाल, पराठे और कई तरह के पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं. गहत के डुबके बनाने के लिए दाल को पहले भिगोया जाता है और फिर सिलबट्टे पर पीसकर तैयार किया जाता है. इसका स्वाद साधारण दाल से काफी अलग होता है और सर्दियों में गर्मागर्म खाने पर खूब अच्छा लगता है.

गहत के डुबके के लिए सामग्री

1 कप गहत की दाल (कुल्थी दाल)

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 टमाटर (बारीक कटा हुआ)

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

½ छोटा चम्मच जीरा

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

½ छोटा चम्मच जखिया (वैकल्पिक)

½ छोटा चम्मच जम्बू (वैकल्पिक)

2 बड़े चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

जरूरत के अनुसार पानी

क्या है गहत के डुबके बनाने का तरीका?

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गहत के डुबके बनाने के लिए सबसे पहले गहत की दाल को अच्छी तरह साफ करके कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद दाल को पानी से निकालकर सिलबट्टे पर पीस लें. पारंपरिक तरीके से दाल को पीसने पर उसका स्वाद और टेक्सचर अच्छा आता है. हालांकि, घर पर सिलबट्टा न हो तो मिक्सर में भी इसे पीसा जा सकता है.

अब एक बर्तन में तेल या घी गर्म करें. इसमें जीरा, लहसुन, प्याज और मसाले डालकर भूनें. इसके बाद पिसी हुई गहत की दाल डालकर कुछ देर अच्छी तरह चलाएं. जरूरत के मुताबिक पानी डालें और धीमी आंच पर पकने दें. पकाते समय दाल को लगातार चलाना जरूरी होता है, ताकि वह बर्तन में चिपके नहीं और गांठें न बनें.

धीरे-धीरे दाल गाढ़ी होने लगती है और इसमें डुबके जैसी बनावट तैयार हो जाती है. स्वाद के मुताबिक नमक, हल्दी, धनिया और मिर्च डाल सकते हैं. जब दाल अच्छी तरह पक जाए तो ऊपर से देसी घी और हरा धनिया डालकर गर्मागर्म परोसें.

चावल और मंडुवे की रोटी के साथ करें सर्व

उत्तराखंड में गहत के डुबके को कई जगह चावल, मंडुवे की रोटी या गेहूं की रोटी के साथ खाया जाता है. इसके ऊपर थोड़ा देसी घी डालने से स्वाद और बढ़ जाता है. पहाड़ी घरों में बनने वाला यह पारंपरिक खाना सर्दियों में स्वाद और अपनापन दोनों का एहसास कराता है.

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