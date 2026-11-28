लोकसभा में सांसदों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यों के नक्शे के साथ बताया है कि परिसीमन के बाद किस राज्य में कितनी सीटें हो सकती हैं. सरकार का प्रस्ताव है कि लोकसभा की सीटें 50 फीसदी बढ़ाई जाएं. इससे सदन में 543 की जगह करीब 816 सांसद हो सकते हैं.

और पढ़ें

सरकार इसे महिला आरक्षण लागू करने से जोड़ रही है. उसका कहना है कि सीटें बढ़ने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता खुलेगा. लेकिन विपक्ष इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है. INDIA गठबंधन ने मांग की है कि महिला आरक्षण मौजूदा 543 सीटों के भीतर ही लागू किया जाए. अब इसी को लेकर कानून मंत्री ने ट्वीट कर एक मैप साझा किया है, जिसमें उन्हेंने पूरी बात रखी है

The proposed delimitation framework marks a significant step towards reshaping India’s parliamentary landscape. #DelimitationBill #WomenReservation https://t.co/D5Uc2Umqbf — Arjun Ram Meghwal (@arjunrammeghwal) November 28, 2026

परिसीमन विधेयक 30 नवंबर 2026 को लोकसभा में पेश किए जाने की तैयारी है. इसके लिए संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक बुलाया गया है. ऐसे में विधेयक पेश होने से पहले राहुल गांधी ने इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ लोकसभा की सीटें बढ़ाने का नहीं है, बल्कि इससे देश के चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं और प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है.

Advertisement

परिसीमन क्या होता है?

परिसीमन का मतलब है चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करना. इसमें यह भी तय होता है कि किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें होंगी. अगर सीटें बढ़ती हैं, तो नए चुनाव क्षेत्र बनेंगे. पुराने क्षेत्रों की सीमाएं भी बदल सकती हैं. सरकार के प्रस्ताव में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की बात है. राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात 2051 तक बनाए रखने का प्रस्ताव भी बताया गया है.

विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध?

विपक्ष का कहना है कि वह महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे लागू करने के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाना जरूरी नहीं है. INDIA गठबंधन ने शनिवार को तीन मांगें रखीं.

लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बरकरार रखी जाएं.

महिला आरक्षण इन्हीं सीटों के भीतर लागू हो.

राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा बंटवारा अगले 25 साल तक न बदले.

कांग्रेस ने परिसीमन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. पार्टी को आशंका है कि चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं राजनीतिक फायदे के लिए बदली जा सकती हैं. इसे लेकर विपक्ष ने परिसीमन आयोग की निष्पक्षता और जनगणना के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए हैं.

संसद में फिर होगी सीटों के गणित पर बहस

Advertisement

केंद्र सरकार 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में परिसीमन से जुड़े विधेयक पेश करने की तैयारी में है. इससे पहले अप्रैल में लाया गया पिछला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा पाया था.

अब सरकार नए प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ रही है. विपक्ष ने भी इस पर मिलकर विरोध करने की रणनीति बनाई है. ऐसे में संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण, लोकसभा की सीटों की संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर अहम बहस होने की संभावना है.



---- समाप्त ----