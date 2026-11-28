बिहार के मोकामा में विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी तो धूमधाम से संपन्न हो गई, लेकिन इस समारोह का सबसे चर्चित आकर्षण घुड़दौड़ प्रतियोगिता अब भी अधूरी है. इस मुकाबले में विजेता घोड़े और उसके घुड़सवार के लिए सफेद रंग की महिंद्रा थार इनाम में रखी गई थी. शादी के दौरान दौड़ के शुरुआती मुकाबले हुए और चार राउंड भी पूरे किए गए, लेकिन फाइनल रेस नहीं हो सकी.

और पढ़ें

दिलचस्प बात यह है कि शादी समारोह खत्म होने के बाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे ज्यादातर घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ वापस लौट चुके हैं. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि सफेद थार का विजेता कौन होगा और फाइनल मुकाबला कब कराया जाएगा? क्या इन घुड़सवारों को दोबारा मोकामा बुलाया जाएगा या आयोजक कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे?

यह भी पढ़ें: Anant Singh की बेटी की शादी में सिस्टम हैंग! मोकामा में 10 KM लंबा जाम; 4 लाख मेहमानों का इंतजाम

अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में 25 नवंबर को बेटी शिवांगी की शादी के अवसर पर भव्य घुड़दौड़ प्रतियोगिता रखी गई थी. इसमें बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और नेपाल तक से घोड़े और घुड़सवार पहुंचे थे. पहले स्थान के लिए सफेद महिंद्रा थार, दूसरे स्थान के लिए बाइक और तीसरे स्थान के विजेता के लिए स्कूटर देने का ऐलान किया गया था.

Advertisement

चार राउंड के बाद क्यों रोकनी पड़ी घुड़दौड़?

प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मैदान में पहुंचे थे. घोड़ों की रफ्तार और बड़े इनाम को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह था. भीड़ इतनी बढ़ गई कि मैदान में जगह कम पड़ने लगी. लोग बेहतर नजारा देखने के लिए पेड़ों, गाड़ियों और यहां तक कि हाईटेंशन बिजली के टावर पर भी चढ़ गए.

बताया गया कि 25 नवंबर को प्रतियोगिता के चार राउंड पूरे हो चुके थे और फाइनल मुकाबले की तैयारी थी. लेकिन मैदान में बेकाबू होती भीड़ के कारण घोड़ों को सुरक्षित तरीके से दौड़ाना मुश्किल हो गया. सुरक्षा को देखते हुए अनंत सिंह ने मुकाबला रुकवा दिया और फाइनल रेस अगले दिन यानी 26 नवंबर के लिए टाल दी गई.

हालांकि, 26 नवंबर को भी प्रतियोगिता का सबसे अहम मुकाबला नहीं हो सका. इसी बीच शादी समारोह संपन्न हो गया और दूसरे राज्यों से आए घुड़सवारों की वापसी शुरू हो गई. अब ज्यादातर प्रतिभागियों के लौटने से फाइनल रेस के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है.

​

बारूद, वैशाली एक्सप्रेस और करण-अर्जुन पर टिकी थीं निगाहें

इस प्रतियोगिता में कई चर्चित घोड़े आकर्षण का केंद्र बने हुए थे. गया जिले से आया बारूद अपनी रफ्तार और शानदार कद-काठी के लिए चर्चा में था. उसके संचालक ने दावा किया था कि बारूद पिछले डेढ़ साल में 15 से ज्यादा रेस जीत चुका है. उसकी खुराक भी खास थी. संचालक के मुताबिक, उसके खानपान पर रोजाना करीब पांच हजार रुपये खर्च होते हैं. इसमें चना, चोकर, दूध, घी, काजू, पिस्ता और बादाम शामिल हैं.

Advertisement

वहीं, प्रयागराज से पहुंचे करण और अर्जुन नाम के दो सगे भाई घोड़ों को लेकर भी काफी चर्चा रही. उनके संचालक बाबू के मुताबिक, दोनों सिंधी नस्ल के घोड़े हैं और कई प्रतियोगिताओं में जीत दर्ज कर चुके हैं.

इनके अलावा लाल बादशाह, खगड़िया एक्सप्रेस, बाबर, रॉकेट, सिकंदर, राजा, बादल और आकाश जैसे घोड़ों के नाम भी सुर्खियों में रहे. वैशाली से पहुंचे घुड़सवार मुकेश सवार और उनके घोड़े वैशाली एक्सप्रेस की चर्चा भी सोशल मीडिया पर खूब हुई.

सोशल मीडिया पर विजेता को लेकर दावे, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं

फाइनल मुकाबला नहीं होने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग घोड़ों और उनके संचालकों को लेकर दावे किए जा रहे हैं. कुछ वीडियो के आधार पर किसी घोड़े को विजेता बताया जा रहा है, जबकि कई पोस्ट में वैशाली एक्सप्रेस और बारूद की चर्चा है. हालांकि, फाइनल रेस पूरी नहीं होने और आयोजकों की ओर से आधिकारिक घोषणा न किए जाने के कारण किसी भी घोड़े को विजेता नहीं माना जा सकता.

ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब ज्यादातर घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ वापस लौट चुके हैं तो फाइनल मुकाबला कैसे कराया जाएगा? क्या सभी प्रतिभागियों को फिर से बुलाया जाएगा या बाकी मुकाबले नए सिरे से आयोजित होंगे? फिलहाल आयोजकों की ओर से इन सवालों पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है.

Advertisement

आयोजकों के पास ही है सफेद थार, किसे मिलेगी चाबी?

इस पूरी प्रतियोगिता का सबसे बड़ा आकर्षण सफेद महिंद्रा थार अब भी आयोजकों के पास है. जिस गाड़ी को जीतने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ नदवां पहुंचे थे, उसका विजेता अब तक तय नहीं हो सका है.

शिवांगी की शादी के साथ भव्य पंडालों की रौनक खत्म हो गई और घोड़ों के लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया. लेकिन थार की चाबी किस घुड़सवार के हाथ लगेगी, यह सवाल अब भी बरकरार है. अब सबकी निगाहें आयोजकों के अगले फैसले पर टिकी हैं. देखना होगा कि नदवां की इस चर्चित घुड़दौड़ का फाइनल मुकाबला कब होता है और बारूद, वैशाली एक्सप्रेस तथा करण-अर्जुन जैसे चर्चित घोड़ों के बीच सफेद थार किसके नाम होती है.

---- समाप्त ----