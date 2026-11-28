दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस साल भी साहित्य आजतक का मंच सजा है, जहां कला, साहित्य और मनोरंजन जगत के कई जाने-माने चेहरों ने शिरकत की. टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस मोना सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुईं.

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इस दौरान उन्होंने अपने करियर और एक्सपीरियंस पर बात करने के साथ ही मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस' का हिस्सा बनने को लेकर भी बेहद बेबाकी से अपनी राय रखी.

मोना सिंह का सीधा जवाब

सत्र के दौरान जब ऑडियंस में से किसी ने मोना सिंह से पूछा कि उन्होंने टेलीविजन के कई लोकप्रिय शो किए हैं, तो क्या वह कभी 'बिग बॉस' जैसे पर्सनलिटी रियलिटी शो में जाना चाहेंगी और क्या उन्होंने कभी इसे करने के बारे में सोचा है? इस सवाल पर मोना ने बिना किसी हिचकिचाहट के साफ शब्दों में जवाब दिया और पलटकर पूछा कि क्या लोगों को लगता है कि उन्हें बिग बॉस करना चाहिए?

मोना सिंह ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 'जिंदगी में यह समझना बेहद जरूरी होता है कि आपको कौन सी चीज नहीं करनी है. उन्होंने कहा कि आगे जो मिलेगा वह तो एक सरप्राइज होता है, लेकिन क्या नहीं करना है इस बात को लेकर हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए.'

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एक्ट्रेस ने साफ तौर पर कहा कि 'बिग बॉस' इकलौता ऐसा शो है, जिससे वह दूर रहना चाहती हैं क्योंकि उसमें एक्टिंग नहीं होती. उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह ऐसे किसी शो में नहीं जाना चाहतीं, जहां लोग खाने के लिए आपस में लड़ रहे हों या बाथरूम साफ न होने जैसी बातों पर झगड़े हो रहे हों.'

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